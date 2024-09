Fund toter Neugeborener: Chiara Petrolini [21] schweigt

Von: ka

Parma/Traversetolo – Am Donnerstagnachmittag wurde Chiara Petrolini, die seit dem 20. September unter Hausarrest steht, im Gerichtsgebäude von Parma der Ermittlungsrichterin Sara Micucci vorgeführt. Die 21-jährige geständige Täterin, die des vorsätzlichen Mordes und der Beseitigung der Leichen der beiden Säuglinge beschuldigt wird, zog es auf Anraten ihres Rechtsanwalts vor, gegenüber der Richterin zu allen Vorwürfen zu schweigen.

Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini non risponde al giudiceNon ha risposto alle domande del gip di Parma Chiara Petrolini, la giovane donna agli arresti domiciliari per omicidio premeditato e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento dei corpi due neonati nel giardino della sua villetta a Traversetolo.L'inviato Alvise Losi per il Tg3 delle 19 del 26 settembre 2024 Posted by Tg3 on Thursday, September 26, 2024

Ihr Schweigen, das nicht weniger als 40 Minuten gedauert haben soll, ändert jedoch nichts an der erdrückenden Beweislast, die auf einen Kindsmord hindeutet. Wie der Oberstaatsanwalt von Parma, Alfonso D’Alvino, erklärt, habe die junge Frau, die in Parma im zweiten Jahr Erziehungswissenschaften studiert, “nie den Wunsch gezeigt, ihr Kind zu behalten und aufzuziehen”. Den Ermittlungen zufolge suchte sie während der Schwangerschaft auf Google nach “Möglichkeiten, die Schwangerschaft zu verbergen und den Fötus durch Kräuter und Medikamente abzutreiben”.

Laut den Ermittlungen in ihrem persönlichen Umfeld und der forensischen Untersuchung ihres Smartphones soll die “werdende Mutter” alles getan haben, um dem Fötus zu schaden und ihn “loszuwerden”. Trotz ihrer Schwangerschaft fuhr sie fort, Alkohol und Marihuana zu konsumieren. Die Sätze, die sie in die Google-Suchmaschine tippte, lassen kaum Zweifel über ihre Absichten aufkommen.

“Jeans und Schwangerschaftsoutfits, um den Bauch zu verstecken. Ich will nicht, dass man meinen Bauch sieht. Den Schwangerschaftsbauch quetschen, um die Geburt einzuleiten. Wie man die Wehen einleitet? Was verursacht eine Fehlgeburt? Kann Gewichtsverlust eine Fehlgeburt verursachen? Was sind die Folgen einer Fehlgeburt und wie kann ich mich selbst behandeln? Wie lange stinkt eine Leiche? Wie lange dauert es, bis eine Leiche verwest ist?”, lauteten die Suchanfragen von Chiara Petrolini an Google.

Zudem suchte sie im Netz nach Kräutermischungen und Medikamenten wie Misoprostol und Oxytocin, die die Geburt einleiten. Die Beschuldigte bestreitet zwar weiterhin, geburtseinleitende Medikamente erworben zu haben, aber die Ermittler vermuten, dass Chiara Petrolini genau solche Medikamente benutzt haben könnte, um sich die Kontrolle über den genauen Geburtszeitpunkt zu sichern.

Unmittelbar nach dem Vergraben der zweiten Babyleiche, das am Mittwoch, dem 7. August, erfolgte, ging Chiara Petrolini zur Kosmetikerin. Nur einen Tag später nahm die 21-Jährige zusammen mit ihren Freunden an einem Aperitif mit Weinverkostung in einem nur einen halben Kilometer von der elterlichen Villa entfernten Weingut teil. Gesichert ist außerdem, dass Chiara Petrolini nicht einmal 48 Stunden nach der Geburt und dem kurz darauf erfolgten Tod des zweiten Babys zusammen mit ihrer Familie zu einer Reise nach New York aufbrach.

Die junge Frau stritt zunächst jegliche Verantwortung ab, gab nach der DNA-Untersuchung und der gynäkologischen Visite während der folgenden Verhöre jedoch zu, dass sie die beiden Säuglinge im Garten vergraben hatte, “um ihnen nahe zu sein”. Zu den Gründen für ihr Handeln befragt, sagte sie aus, dass sie aus “Angst vor der Kritik und der Vorverurteilung durch ihr soziales Umfeld” diesen Weg gewählt habe. Laut ihren Worten habe dies auch die Angst vor dem Urteil ihres Ex-Freundes miteingeschlossen. Ihr Ex-Freund Samuel, der laut den genetischen Tests der Vater beider Säuglinge ist, erfuhr erst anlässlich einer Gegenüberstellung, die am 19. August in der Carabinieri-Station stattfand, die ganze schreckliche Wahrheit.

Die Carabinieri der Sonderienheit RIS suchen unterdessen weiter nach Hinweisen auf eine mögliche Mittäterschaft, aber es scheint immer wahrscheinlicher, dass Chiara Petrolini für alle Taten ganz allein verantwortlich ist.

Der Fall der toten Säuglinge von Vignale di Traversetolo lässt selbst hartgesottene und langjährige Ermittler ratlos zurück. Jene junge Frau, die von Freunden und Bekannten als ruhig, ausgeglichen und gelassen beschrieben wird, sei während der drei Verhöre “eiskalt” gewesen. Selbst als man ihr den Fund der zweiten Babyleiche mitgeteilt und ihr den DNA-Test vorgelegt habe, soll sie keine Regung gezeigt haben. “Diese junge Frau ist dämonisch”, so ein Ermittler gegenüber La Repubblica.

Die bekannte und angesehene italienische Kriminologin und Psychologin Roberta Bruzzone gelangt zu einer eindeutigen Meinung. “Chiara ist nicht unzurechnungsfähig, sondern hat eine narzisstische Störung, die ihre geistigen Fähigkeiten aber nicht beeinträchtigt. Sie hat wenig Empathie, keine Gewissensbisse und keine Schuldgefühle. Sie trug eine Maske, sie trug 18 Monate lang ein Geheimnis mit sich herum, das ausgelöscht, begraben und versteckt werden musste. Was nach den Taten geschah, ist der gespielte Teil eines Lebens, das immer und in jedem Fall perfekt und makellos erscheinen muss”, so Roberta Bruzzone. Die italienische Kriminologin und Psychologin glaubt, dass für den gegen sie erhobenen Vorwurf des Vorsatzes alle Maßstäbe erfüllt seien.