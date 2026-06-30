“Gardasee-Fieber” grassiert bei Urlaubern

Von: luk

Brescia/Gardasee – Der Tourismus in der Provinz Brescia und der Westseite des Gardasees bleibt stark international geprägt und viele von ihnen hat das “Gardasee-Fieber” gepackt. Sie möchten italienischen Lebensstil an der mondänen Westküste erleben. Der Gardasee bestätigt damit einmal mehr seine Rolle als Zugpferd der Provinz Brescia. Besonders Gäste aus Deutschland, Großbritannien, Polen und Frankreich sind verrückt nach dem “Lago” und sorgen für hohe Besucherzahlen und längere Aufenthalte.

Laut dem aktuellen Monitoring der Tourismusorganisation “Visit Brescia” kamen im Jahr 2025 insgesamt über 2,1 Millionen ausländische Gäste in die Provinz Brescia. Das entspricht rund 60 Prozent aller Ankünfte. Noch deutlicher fällt der Anteil bei den Übernachtungen aus: Mit über neun Millionen Nächtigungen stellen internationale Besucher rund 72 Prozent des Gesamtaufkommens.

Auffällig ist dabei die hohe Aufenthaltsdauer: Ausländische Gäste bleiben im Schnitt 4,24 Nächte – deutlich länger als im Durchschnitt in der Region Lombardei.

Deutschland bleibt klarer Spitzenreiter

Unangefochten an der Spitze steht Deutschland mit rund 770.000 Ankünften und über vier Millionen Übernachtungen. Damit stammen mehr als ein Drittel aller internationalen Gäste und fast die Hälfte aller ausländischen Nächtigungen aus dem deutschen Markt. Dahinter folgen Großbritannien, die Niederlande, Polen und Frankreich.

Gardasee bleibt touristisches Zentrum

Regional zeigt sich ein noch deutlicheres Bild: Der Gardasee dominiert den Tourismus in der Provinz Brescia weiterhin klar. Mit über 2,3 Millionen Ankünften und rund neun Millionen Übernachtungen entfallen mehr als 70 Prozent aller erfassten Nächtigungen auf die Gardasee-Süd-West-Küste. Hotspots bleiben Sirmione, Limone sul Garda, Desenzano, Manerba, Toscolano-Maderno und San Felice del Benaco.

Wachstum auch abseits des Gardasees

Zunehmend an Bedeutung gewinnen aber auch andere Regionen in der Provinz Bresica: Besonders dynamisch entwickelt sich der Iseo-See und das nahegelegene Anbaugebiet des Schaumweins Franciacorta, das 2025 um knapp zehn Prozent zulegte.

Ebenfalls stark im Plus liegt die Valle Camonica mit fast zehn Prozent Wachstum und einem bemerkenswert ausgeglichenen Saisonverlauf zwischen Sommer und Winter.

Brescia setzt auf Kurzurlaub und City Breaks

Die Stadt Brescia und ihr Umland bleiben dagegen vor allem ein Ziel für Kurzreisen: Kultur, Events und Business bestimmen hier das Bild, mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von gut zwei Nächten.

Auch die kleineren Gebiete wie das Gebiet rund um den Idrosee zeigen positive Trends – wenn auch auf niedrigerem Ausgangsniveau. Insgesamt bestätigt die Studie: Der Tourismus in Brescia bleibt wachstumsstark, aber stark auf wenige große Destinationen wie den Gardasee konzentriert.