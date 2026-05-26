Gefährlicher Trend: Tierärztliche Produkte als Wundermittel gegen Krebs beworben

Von: mk

Rom – Vom 10. bis 23. März 2026 fand die 18. Auflage der weltweiten Operation „Pangea“ statt. Ziel der von Interpol koordinierten Aktion ist die Bekämpfung des illegalen Handels mit Arzneimitteln, Medizinprodukten, Kosmetika und E-Zigaretten. Nun sind auch die Ergebnisse für Italien bekannt. Im Fokus standen Fälschungen, Schmuggel, Steuerhinterziehung und Diebstahl.

An der Operation beteiligten sich 90 Länder. Die Ermittler konzentrierten sich insbesondere auf den Online-Handel, Social Media, Messenger-Apps und auf das Darknet. Die Ermittler kontrollierten aber auch verdächtige Apotheken und überwachten den Post- und Paketversand.

Weltweit wurden über sechs Millionen Dosen gefälschter Medikamente im Wert von mehr als 15 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Die Behörden leiteten 392 Ermittlungsverfahren in die Wege und führten 269 Festnahmen durch. Die Ermittler haben 66 kriminelle Netzwerke zerschlagen, während 5.700 illegalen Websites, Social-Media-Seiten und Online-Kanäle gesperrt wurden.

Ergebnisse in Italien

In Italien konzentrierten sich die Kontrolleure auf die großen Flughafen-Hubs von Expresskurieren und der Post. Sondereinheiten der Carabinieri, die Zoll- und Monopolagentur sowie die Finanzpolizei arbeiteten eng zusammen.

Fast 20.000 Packungen illegaler und gefälschter Medikamente im Wert von über 20.000 Euro wurden abgefangen und beschlagnahmt. Dabei zeichnete sich gefährliche Trends ab: Neben Dopingmitteln und Lifestyle-Medikamenten wie Potenzmittel und Abnehmpräparate verzeichneten die Ermittler einen besorgniserregenden Anstieg bei Antiparasitika wie Ivermectin und Fenbendazol. Letzteres Arzneimittel zu Bekämpfung von Parasiten ist nur in der Tiermedizin zugelassen, wird jedoch im Internet fälschlicherweise als vermeintliches Krebsmedikament beworben.

Lokale Kontrollen und Netzsperren

Flankierend zu den Kontrollen an Flughäfen wurden Apotheken, Drogerien und Ethno-Shops ohne Lizenz überprüft. Im Rahmen von 24 neue Ermittlungsverfahren, die in die Wege geleitet wurden, konnten weitere 13.000 Dosen illegaler Medikamente sichergestellt werden.

Die Behörden machten zudem zahlreiche illegale Websites mit Serverstandorten im Ausland ausfindig. Insgesamt wurden 42 illegale Websites gesperrt. Größere Erfolge bei der Grenzkontrolle gab es insbesondere an den Flughäfen in Neapel, Pisa, Rom und Venedig.