„Gluten der Leidenschaft sind Feuergluten, gewaltige Flammen“

Concordia sulla Secchia/Ravarino – Der Tod von Alice Neri, deren verkohlte Leiche am 18. November im Kofferraum ihres ausgebrannten Ford Fiesta in der Nähe von Concordia sulla Secchia in der Provinz Modena gefunden wurde, gibt den Ermittlern noch immer viele Rätsel auf.

Während der Mann, den die Carabinieri und die Staatsanwaltschaft für den mutmaßlichen Täter halten, der 29-jährige tunesische Staatsbürger Mohamed Gaaloul, seit seiner Auslieferung aus Frankreich im Gefängnis von Modena in Untersuchungshaft sitzt, entdeckten die Ermittler neue Spuren, die zu anderen möglichen Tätern führen. Es handelt sich um Liebesbriefe und ein auf Facebook gestelltes, aber wenige Stunden später wieder gelöschtes Bibelzitat, das von „Leidenschaft, Feuergluten und gewaltigen Flammen“ spricht. Wurde Alice Neri nach dem langen Aperitif mit ihrem Liebhaber und dem Aufeinandertreffen mit dem Tunesier Opfer eines dritten Täters?

Am Freitag, dem 18. November gegen 21.00 Uhr fiel einem Spaziergänger an einem abgelegenen Ort in der ländlichen Umgebung von Concordia sulla Secchia ein noch rauchender ausgebrannter Kleinwagen auf. Als die Feuerwehrleute den Kofferraum des Ford Fiesta öffneten, entdeckten sie eine verbrannte Frauenleiche. Das Opfer konnte als die 32-jährige Alice Neri aus dem weniger als 30 Kilometer vom Fundort entfernten Ravarino ausgeforscht werden. Die 32-jährige Mutter eines vierjährigen Mädchens war von ihrem Ehemann Nicholas Negrini am gleichen Morgen als vermisst gemeldet worden.

Der Ehemann der Frau und der mutmaßliche Liebhaber des Opfers, der Sarde Marco Cuccui, gegen die zunächst ermittelt worden war, fielen nacheinander als mögliche Täter aus. Alice hatte Marco am Donnerstagabend kurz vor 20.00 Uhr in einer Bar in Concordia sulla Secchia getroffen und mit ihm dort den gesamten Abend verbracht. Erst nach der Schließung der Bar am frühen Freitagmorgen nach 3.30 Uhr hatten sich die Wege der 32-Jährigen und Marco getrennt. Während Marco nach Hause gefahren war, war Alice in ihrem Fiesta noch einige Minuten auf dem Parkplatz geblieben.

Die Auswertung der Überwachungskameras der Bar, neben der sich auch eine Spielhalle befindet, ergab, dass Mohamed Gaaloul sich zur selben Zeit wie Alice und Marco in der Bar befunden hatte. Der im nahen Vallalta wohnende 29-Jährige war gegen 3.00 Uhr mit seinem Fahrrad zur Spielhalle gefahren. Einer Zeugenaussage und den ausgewerteten Aufnahmen der Überwachungskamera zufolge war es zwischen dem Tunesier und Alice zu einem Treffen gekommen.

Was anschließend geschehen war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Laut der Geolokalisations-App, die auf dem Smartphone des Opfers installiert war, und mehrerer Überwachungskameras war der Fiesta zunächst kurz losgestartet, um wenig später an einem abgelegenen Ort in der Nähe der Bar mehr als eine Stunde lang – von 4.04 bis 5.12 Uhr – zu verweilen. Erst danach hatte sich der Kleinwagen in Richtung des späteren Fundorts der Leiche aufgemacht.

Mohamed Gaaloul gibt zu, ins Auto von Alice gestiegen zu sein, beteuert aber, dass sie ihn nur nach Hause gefahren habe. Aufgrund vieler belastender Indizien und nicht zuletzt wegen seiner wenige Tage nach dem Leichenfund erfolgten Flucht ins Ausland halten die Ermittler aber ihn für den Täter.

Eine laborwissenschaftliche Analyse der wenigen übrig gebliebenen Gewebeteile der Leiche kam zum Befund, dass Alice Kokain konsumiert hatte. Mohamed Gaaloul weist einige Anzeigen wegen Drogenhandels auf. Allerdings sollen auch im Wagen ihres mutmaßlichen Liebhabers Marco Spuren von Cannabis gefunden worden sein. Die Frage, wer der 32-Jährigen das Kokain gegeben hatte, beschäftigt nun die Ermittler.

In der Zwischenzeit tauchte eine neue Spur auf. Im Umkleidespind am Arbeitsplatz von Alice Neri wurden neben verdächtigen Fotos auch drei Liebesbriefe entdeckt, die auf einen dritten Mann hindeuten. In den Briefen gesteht dieser Mann, bei dem es sich um einen Arbeitskollegen von Alice handelte, ihr seine ganze Liebe. In den handgeschriebenen Briefen nennt der Mann seine Kollegin Alice eine „besondere und einzigartige“ Frau.

„Allein nur dich anzusehen, gibt mir Unbeschwertheit, und jede Ausrede ist gut genug, um bei dir zu sein“, heißt es in den Briefen. „Eines Tages werde ich aufhören, mitten in der Nacht an dich zu denken. Ich werde aufhören, auf eine Nachricht von dir zu warten oder Bilder von uns beiden anzusehen“, so ein Satz in einem der drei Briefe, der heute nachdenklich stimmt.

Allerdings soll diese Liebe von Alice nie erwidert worden sein. Freundinnen gegenüber hatte Alice gestanden, dass sie das Verhalten des Mannes als „obsessiv“ empfunden habe.

Es soll sich bei ihm auch um denselben Mann handeln, der am Tag der Entdeckung der Leiche von Alice ein vielsagendes Bibelzitat auf seine Facebook-Seite stellte und wenige Stunden später wieder löschte. „Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm! Stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen“, zitierte der Mann aus der Bibel, das Hohelied, Kapitel 8,6.

Mohamed Gaaloul sitzt als mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft. Sein Anwalt bemängelt, dass die Aufnahmen einiger Überwachungskameras noch nicht ausgewertet worden seien.

Noch gehen die Ermittler davon aus, dass Alice vom Täter zunächst missbraucht und anschließend ermordet worden sei. Einige Zeit später sei der Kleinwagen samt der Leiche mit einem Brandbeschleuniger angezündet worden. Nach den durchgesickerten ersten Untersuchungsergebnissen halten einige Experten es aber auch für möglich, dass die 32-Jährige Opfer eines fatalen Mixes aus Alkohol – Alice Neri hatte zusammen mit Marco Cuccui mehrere Spritz getrunken – und Drogen geworden sein könnte. Laut dieser Hypothese sei die Leiche des Opfers „nur“ angezündet worden, um die Spuren zu verwischen.

Nach der Verhaftung und Auslieferung von Mohamed Gaaloul schien das Verbrechen bereits aufgeklärt, aber neue Spuren weisen in eine andere Richtung. Wurde Alice Neri nach dem langen Aperitif mit ihrem Liebhaber und dem Aufeinandertreffen mit dem Tunesier Opfer eines dritten Täters?