Grenzüberschreitender Führerschein-Entzug soll kommen

Brüssel – Neue Regelungen könnten bedeuten, dass Führerschein-Entzug in einem EU-Land auch in anderen EU-Ländern gilt. Das Europaparlament hat heute für die Ausweitung von Führerscheinentzügen bei schwerwiegenden Verkehrsdelikten gestimmt, darunter Alkohol- oder Drogenkonsum am Steuer sowie das Verursachen tödlicher Unfälle.

Wem also etwa in Italien der Führerschein von den Exekutivorganen entzogen wird, der soll sich künftig auch in anderen EU-Ländern nicht mehr ans Steuer setzen dürfen.

Die endgültige Umsetzung erfolgt nach Verhandlungen mit den EU-Mitgliedsstaaten, wobei Spielraum für bestimmte Fälle wie Geschwindigkeitsüberschreitungen vorgesehen ist.