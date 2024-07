Großbrand in Rom – VIDEO

Von: mk

Rom – Über Rom hat sich am frühen Mittwochabend eine große Rauchwolke ausgebreitet. Ursache ist ein größeres Feuer. In dem vom Großbrand betroffenen Gebiet wurden mehrere Straßen gesperrt.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, ist eine hohe Rauchsäule aufgestiegen, die in weiten Teilen des Gebiets sichtbar war. In der Luft herrschte Brandgeruch.

Der Sitz vom staatlichen TV-Sender RAI musste evakuiert werden – ebenso wie vier weitere “Palazzi” und das astronomische Obsrervatorium. Eine Live-Sendung auf RAI1 musste unterbrochen werden.

Die Flammen hätten sich in einem Gebiet auf dem Hügel Monte Mario in der Via Teulada entwickelt, hieß es. Auch mehrere Pkw sollen Feuer gefangen haben, wie Rai-Journalist Franco Scarsella auf der Plattform X schrieb.

Paura a Roma per il maxi incendio nella del zona Tribunale.Colonna di fumo e strade chiuse.Evacuate case e la sede Rai di via Teulada. Intervenuti 2 elicotteri

antiincendio che stanno operando sull'area della riserva naturale di Monte Mario. pic.twitter.com/abggMkSpkU — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) July 31, 2024

Zehn Feuerwehrmannschaften standen mit Unterstützung von zwei Tankwagen und Katastrophenschutzfahrzeugen im Einsatz. Ein Löschhelikopter kreiste über dem Feuer. Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri (58) hat sich ebenfalls zum Brandort begeben.

Laut Ansa soll der Brand in einer illegalen Behausung von Obdachlosen am Rande des Hügels entstanden sein. In den Zelten sei Essen zubereitet und gekocht worden, erklärte der Bürgermeister. Die hohen Temperaturen und der Wind hätten dazu beigetragen, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Das Feuer hat sich im Unterholz rasch ausgedehnt, bis der ganze Hügel in Flammen stand.

Evacuata la sede Rai di via Teulada. Gravissimo incendio alle spalle della sede rai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare. Posted by Sigfrido Ranucci on Wednesday, July 31, 2024