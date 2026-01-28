Aktuelle Seite: Home > Italien > Großer Schlag gegen den Zigarettenschmuggler in Italien
Tonnenweise Tabak und Millionen Fälschungen beschlagnahmt

Großer Schlag gegen den Zigarettenschmuggler in Italien

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 11:14 Uhr
28012026_104025_Tabacchi (2)
Finanzpolizei
Schriftgröße

Von: luk

Trient – Einen umfangreichen Schlag gegen Zigarettenschmuggel und Produktfälschung haben die Finanzpolizei von Trient in den Provinzen Trient und Monza-Brianza geführt. Insgesamt wurden mehr als 7,2 Tonnen Rohtabak, rund 2.600 geschmuggelte Zigaretten sowie etwa 2,7 Millionen leere Zigarettenpackungen mit gefälschtem Markenlogo sichergestellt.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Kontrolle auf der Autobahnraststätte Paganella Est in der Provinz Trient. Dort stoppten die Finanzbeamten gemeinsam mit der Verkehrspolizei einen Sattelzug mit litauischem Kennzeichen. Der Fahrer, ein Staatsbürger eines außereuropäischen Landes, transportierte nach eigenen Angaben Textilwaren. Bei der Kontrolle entdeckten die Exekutivbeamten jedoch zahlreiche Paletten mit Kartons. Darin befand sich Verpackungsmaterial für Zigarettenschachteln mit dem Logo eines bekannten Tabakkonzerns.

Finanzpolizei

Nach aufwendigen Zählungen wurde die Menge auf über 2,7 Millionen Packungen beziffert. Neben dem Verpackungsmaterial wurden auch mehrere Tonnen weiterer Verpackungsutensilien sowie der Lastwagen selbst beschlagnahmt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trient wurden die Ermittlungen ausgeweitet, um den Ursprungsort der Ladung zu ermitteln. Diese führten die Finanzpolizei zu einem Lagerhaus in der Provinz Monza-Brianza, das mehrere Tage lang observiert wurde.

Als dort ein weiterer Sattelzug durch ungewöhnliche Fahrmanöver auffiel, griffen die Ermittler ein. Im Fahrzeug fanden sie 20 Paletten mit insgesamt 7.200 Kilogramm Rohtabak sowie etwa 2.600 lose Zigaretten mit gefälschtem Markenaufdruck. Zusätzlich wurden 4.000 Euro Bargeld in der Fahrerkabine sichergestellt. Der Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Monza-Brianza wegen Schmuggels festgenommen.

Finanzpolizei

Der Wert der beschlagnahmten Ware wird auf über neun Millionen Euro geschätzt. Wären die Zigaretten in den Handel gelangt, hätten sie nicht nur erhebliche Steuerausfälle verursacht, sondern auch ein Gesundheitsrisiko dargestellt, da sie nicht den geltenden Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprochen hätten.

Finanzpolizei

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Kommentare
65
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Kommentare
51
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Kommentare
38
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
2025 in EU mehr E-Autos und Hybride zugelassen
Kommentare
30
2025 in EU mehr E-Autos und Hybride zugelassen
Holocaust-Gedenktag: Erinnerung als Auftrag für die Gegenwart
Kommentare
28
Holocaust-Gedenktag: Erinnerung als Auftrag für die Gegenwart
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 