Großer Schlag gegen den Zigarettenschmuggler in Italien

Von: luk

Trient – Einen umfangreichen Schlag gegen Zigarettenschmuggel und Produktfälschung haben die Finanzpolizei von Trient in den Provinzen Trient und Monza-Brianza geführt. Insgesamt wurden mehr als 7,2 Tonnen Rohtabak, rund 2.600 geschmuggelte Zigaretten sowie etwa 2,7 Millionen leere Zigarettenpackungen mit gefälschtem Markenlogo sichergestellt.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Kontrolle auf der Autobahnraststätte Paganella Est in der Provinz Trient. Dort stoppten die Finanzbeamten gemeinsam mit der Verkehrspolizei einen Sattelzug mit litauischem Kennzeichen. Der Fahrer, ein Staatsbürger eines außereuropäischen Landes, transportierte nach eigenen Angaben Textilwaren. Bei der Kontrolle entdeckten die Exekutivbeamten jedoch zahlreiche Paletten mit Kartons. Darin befand sich Verpackungsmaterial für Zigarettenschachteln mit dem Logo eines bekannten Tabakkonzerns.

Nach aufwendigen Zählungen wurde die Menge auf über 2,7 Millionen Packungen beziffert. Neben dem Verpackungsmaterial wurden auch mehrere Tonnen weiterer Verpackungsutensilien sowie der Lastwagen selbst beschlagnahmt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trient wurden die Ermittlungen ausgeweitet, um den Ursprungsort der Ladung zu ermitteln. Diese führten die Finanzpolizei zu einem Lagerhaus in der Provinz Monza-Brianza, das mehrere Tage lang observiert wurde.

Als dort ein weiterer Sattelzug durch ungewöhnliche Fahrmanöver auffiel, griffen die Ermittler ein. Im Fahrzeug fanden sie 20 Paletten mit insgesamt 7.200 Kilogramm Rohtabak sowie etwa 2.600 lose Zigaretten mit gefälschtem Markenaufdruck. Zusätzlich wurden 4.000 Euro Bargeld in der Fahrerkabine sichergestellt. Der Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Monza-Brianza wegen Schmuggels festgenommen.

Der Wert der beschlagnahmten Ware wird auf über neun Millionen Euro geschätzt. Wären die Zigaretten in den Handel gelangt, hätten sie nicht nur erhebliche Steuerausfälle verursacht, sondern auch ein Gesundheitsrisiko dargestellt, da sie nicht den geltenden Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprochen hätten.