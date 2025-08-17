Gruppe Jugendlicher verliert im Trentino die Orientierung

Von: AP

Castel Tesino – Sechs deutsche Jugendliche haben sich am Samstagabend bei einer Wanderung im Trentino verlaufen. Gegen 19.30 Uhr setzten sie selbst den Notruf ab, nachdem sie die Orientierung verloren hatten.

Die Suche gestaltete sich zunächst schwierig, da nur wenige Hinweise zum Aufenthaltsort der Gruppe vorlagen. Erst kurz nach Mitternacht konnten die Jugendlichen lokalisiert werden – in der Nähe des Gebirgsbaches Senaiga, entlang des Weges nach Castel Tesino.

Etwa 20 Minuten später erreichten die Einsatzkräfte die Gruppe. Die Jugendlichen waren unverletzt, aber erschöpft. Sie wurden sicher ins Tal begleitet.

An der Rettungsaktion beteiligt waren rund 15 Mitglieder der Bergrettung Tesino sowie die Feuerwehrbezirke Valsugana und Tesino. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht war der Einsatz erfolgreich beendet.

Glücklicherweise endete das Abenteuer für die Jugendlichen glimpflich – die Nacht im Wald blieb ihnen erspart.