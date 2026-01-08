Aktuelle Seite: Home > Italien > “Heiliges Jahr” lässt Kassen der Stadt Rom klingeln
Papst Leo rund um Ostern 2025 - dem Heiligen Jahr - in Rom

“Heiliges Jahr” lässt Kassen der Stadt Rom klingeln

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 16:18 Uhr
Papst Leo rund um Ostern 2025 - dem Heiligen Jahr - in Rom
APA/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE
Von: APA/KAP

Das Heilige Jahr und der boomende Tourismus haben der Stadt Rom im vergangenen Jahr Rekordeinnahmen in den kommunalen Kassen beschert. Die Summe aus der Übernachtungssteuer für Reisende belief sich 2025 auf 303 Millionen Euro, berichtet Kathpress am Donnerstag unter Berufung auf italienische Medien. Das ist mehr als das Doppelte von Mailand (123 Millionen) und fast das Vierfache von Florenz (82 Millionen).

Die Zahlen beruhen laut einem Bericht von “Il Messaggero” auf einer vorläufigen Berechnung, da noch nicht alle Einnahmen vom Jahresende erfasst sind. Falls sie sich bestätigen, bedeuten sie für Italiens Hauptstadt einen Zuwachs von 3,8 Prozent gegenüber 2024.

Die kommunale Übernachtungssteuer beträgt in Rom je nach Hotelklasse zwischen vier und zehn Euro pro Übernachtung. Die Einnahmen sind nach der Corona-Pandemie jährlich kräftig gestiegen: von 132 Millionen Euro für 2022 auf 181 Millionen im Jahr danach, und dann auf 292 Millionen im Jahr 2024.

