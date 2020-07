Infektionsherd in Rovereto: 14 weitere positiv Getestete

Rovereto – Der Corona-Infektionsherd beim Logistik-Unternehmen Bartolini in Rovereto zieht weiter Kreise. Nach 30 Personen, die am Donnerstag und 20 die am Mittwoch positiv getestet wurden, kamen am Freitag noch einmal weitere 14 positiv Getestete dazu, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Dabei handelt es sich vorwiegend um Familienangehörige von Mitarbeitern sowie um Kontakte, mit denen sich die Mitarbeiter außerhalb der Arbeitszeit getroffen haben.

Von 300 getesteten Personen fiel das Ergebnis in 64 Fällen positiv aus.

Auch zwei Minderjährige sind bei den 14 positiv Getesteten am Freitag dabei. „Doch keiner der beiden besucht eine Sommerschule, fährt mit der Kolonie ans Meer oder nimmt an sonstigen Ferienaktivitäten in Gruppen teil“, erklärt der Generaldirektor des Gesundheitsbetriebs im Trentino, Pierpaolo Benetollo.