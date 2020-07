Steigende Coronazahlen in Südtirols Nachbarschaft

20 Neuinfektionen in Trient - acht in Tirol

Bozen – In Südtirols Nachbarschaft steigen die Corona-Neuinfektion. Während es bei uns am Mittwoch keine nachgewiesene Neuinfektion gegeben hat, wurden in Nordtirol acht neue Fälle gemeldet.

Im Trentino waren es laut Medienberichten sogar 20. Die meisten von ihnen sind bei einem Kurierdienst in Rovereto aufgetaucht. Auch eine Familie aus dem Kosovo wurde positiv getestet.

In Südtirol wurde heute eine Neuinfektion bei über 500 Abstrichen festgestellt.