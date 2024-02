Ira von Fürstenberg in Rom zu Grabe getragen

Die italienische Schauspielerin und Schmuckdesignerin Ira von Fürstenberg ist am Freitag in ihrer Heimatstadt Rom zu Grabe getragen worden. In der Kirche Chiesa degli Artisti in der Innenstadt nahmen Familie und Freunde Abschied von der Jetset-Adligen, die am Montag im Alter von 83 Jahren gestorben war. Der schlichte Holzsarg war mit weißen Blumen geschmückt.

Zur Trauergemeinde gehörte auch ihr Sohn, der ehemalige Skirennläufer Hubertus von Hohenlohe (65) mit seiner Frau Simona. Von Fürstenbergs zweiter Sohn Christoph war 2006 unter bis heute nicht aufgeklärten Umständen in Thailand gestorben. Fürstenberg selbst war das älteste von drei Kindern von Tassilo Fürstenberg (1903–1987) und dessen Ehefrau Clara Agnelli (1920–2016) aus der Autoindustriellen-Familie Agnelli.