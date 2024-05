37-Jähriger erzeugt Chaos im Bus – und wird dann handgreiflich

Carabinieri greifen in Leifers ein

Leifers – Die Carabinieri von Neumarkt haben in Leifers einen 37-Jährigen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt verhaftet.

Der Chauffeur eines Linienbusses hatte in der Nobelstraße anhalten und die Carabinieri sowie einen Rettungswagen verständigen müssen, da der Mann in trunkenem Zustand die anderen Passagiere im Fahrzeug belästigt hatte.

Der 37-Jährige stieg darauf aus dem Bus aus und setzte sich auf dem Boden. Als die Sanitäter den Mann in die Notfallaufnahme bringen wollten, rastete dieser völlig aus, weshalb sich die Carabinieri gezwungen sahen, ihn mit ins Krankenhaus zu begleiten.

Er 37-Jährige, der in Bozen ansässig ist, aber einen Migrationshintergrund hat, ist derzeit arbeitslos. Im Spital in Bozen begann er, die anderen Patienten sowie das Krankenhauspersonal zu belästigen. Als er sich in Richtung der Korridore bewegte, wollten ihn die Carabinieri und ein Wachmann des Spitals zurückhalten.

Doch der Mann schubste einen der Ordnungshüter von sich und rammte seinen Kopf in das Gesicht des Wachmanns. Die Ärzte rechnen mit einer Genesungszeit von sieben Tagen.

In der Notaufnahme entfachte sich darauf ein Handgemenge. Die Staatspolizei und ein weiterer Streifenwagen der Carabinieri mussten zur Verstärkung anrücken.

Darauf klickten für den Mann die Handschellen und er musste die Nacht in der Kaserne in Bozen verbringen. Das Eilverfahren am Bozner Landesgericht wurde dann allerdings vertagt, weil der 37-Jährige während der Verhandlung von plötzlicher Übelkeit überfallen worden ist.