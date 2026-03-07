ITA Airways mit Umsatzwachstum 2025

Von: apa

Die italienische Fluggesellschaft ITA Airways hat im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro gemeldet, was einem Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht. Insgesamt wurden 16,2 Millionen Passagiere befördert, hieß es am Samstag. Die Auslastung (Load Factor) stieg auf 83,4 Prozent, ein Anstieg von 2,1 Prozentpunkten im Jahresvergleich. Die Langstrecke habe sich erneut als Haupttreiber des Netzwerkwachstums erwiesen.

Im Jahr 2025 stiegen die Erlöse im interkontinentalen Segment um 9,1 Prozent, bei einer Angebotserhöhung von 6,1 Prozent. Die Auslastung lag bei 85,2 Prozent. Im Inlandsverkehr verzeichnete die Fluggesellschaft unter mehrheitlicher Kontrolle der AUA-Mutter Lufthansa trotz eines geringeren Angebots eine deutliche Verbesserung der Rentabilität. Der Mittelstreckenverkehr wurde hingegen stärker von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten belastet, konnte jedoch ebenfalls eine höhere Auslastung als im Vorjahr erreichen.

ITA Airways verfügt über die jüngste Flotte Europas

Ende 2025 bestand die Flotte aus 106 Flugzeugen, davon 74 – rund 70 Prozent – der neuesten Generation. Mit einem Durchschnittsalter von 6,5 Jahren verfüge ITA Airways damit über die jüngste Flotte Europas. In einer Mitteilung bezeichnete die Fluggesellschaft die Ergebnisse für 2025 als “insgesamt positiv”, trotz eines besonders herausfordernden Umfelds, geprägt von geopolitischer Instabilität, eingeschränkter Flugzeugverfügbarkeit und zunehmendem Wettbewerbsdruck.

Im Laufe des Jahres seien zudem wichtige Fortschritte bei der Integration in die Lufthansa-Gruppe erzielt worden. Dies solle die Grundlage für weiteres Wachstum und erwartete Synergien im Jahr 2026 schaffen, teilte die Airline mit.