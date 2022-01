Italien: Schuldirektoren wollen Fernunterricht nach Ferien

Rom – Schuldirektoren in Italien sorgen sich wegen möglicher Ausfälle von Lehrpersonen. Medienberichten zufolge fordern sie zwei bis drei Wochen Fernunterricht.

Befürchtet wird, dass mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts gleich nach den Weihnachtsferien zu viele Lehrpersonen infiziert werden und deshalb ausfallen könnten.

Möglicherweise könnte der Unterricht nicht mehr gewährleistet, meinen die Direktoren in einem Schreiben, das an Ministerpräsident Mario Draghi und an Unterrichtsminister Patrizio Bianchi gerichtet ist.

Die römische Regierung will am Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien allerdings nicht rütteln.