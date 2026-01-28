Italien: Zwei Meter Schneehöhe erreicht

Von: luk

Limone Piemonte – Die italienische Region Piemont wird diesen Winter vom Schnee regelrecht überrollt.

Im Ort Limone Piemonte (Provinz Cuneo) wurde an der Schneemessstation von Limone-Pancani (1.900 Meter Seehöhe) nach den Schneefällen in diesen Tagen die Marke von zwei Metern überschritten.

Das Gebiet liegt direkt an der Grenze zu Frankreich nördlich von Monaco.

Im Ortsgebiet sind in den vergangenen Stunden bis zu 45 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Davon zeugen beeindruckende Fotos und Videos auf Social Media. In diesem Foto ist zwar die Straße weitgehend geräumt, aber am Hang türmt sich bedrohlich viel Schnee auf.