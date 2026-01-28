Aktuelle Seite: Home > Italien > Italien: Zwei Meter Schneehöhe erreicht
Wintertraum im Grenzgebiet

Italien: Zwei Meter Schneehöhe erreicht

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 17:03 Uhr
621763378_1450240267107157_1002967730032533960_n
Facebook/Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte
Schriftgröße

Von: luk

Limone Piemonte – Die italienische Region Piemont wird diesen Winter vom Schnee regelrecht überrollt.

Im Ort Limone Piemonte (Provinz Cuneo) wurde an der Schneemessstation von Limone-Pancani (1.900 Meter Seehöhe) nach den Schneefällen in diesen Tagen die Marke von zwei Metern überschritten.

Das Gebiet liegt direkt an der Grenze zu Frankreich nördlich von Monaco.

Im Ortsgebiet sind in den vergangenen Stunden bis zu 45 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Davon zeugen beeindruckende Fotos und Videos auf Social Media. In diesem Foto ist zwar die Straße weitgehend geräumt, aber am Hang türmt sich bedrohlich viel Schnee auf.

Facebook/Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte

 

