Hütte im Gran Sasso trotzt dem Winter

Italienische Berghütte verschwindet im Winter komplett unter Eis

Sonntag, 18. Januar 2026 | 08:04 Uhr
Italienische Berghütte verschwindet im Winter komplett unter Eis
facebook/Gransasso Fantastico
Von: idr

L’Aquila – Mitten im Nationalpark Gran Sasso, auf 2388 Metern Höhe, trotzt die Schutzhütte Rifugio Duca degli Abruzzi dem Winter. Die Berghütte, die auf dem Kamm des Monte Portella thront, verwandelt sich in den kalten Monaten in einen einsamen Außenposten. Den Besuchern bietet sich dann ein einmaliger Anblick, denn aufgrund der rauen Witterung scheint die Hütte vollständig aus Eis gebaut zu sein.

Die Hütte wurde 1908 von der Sektion Rom des italienischen Alpenvereins CAI eröffnet, nachdem sich die nahegelegene Rifugio Garibaldi als zu schneeanfällig erwiesen hatte. 110 Jahre später, nämlich zwischen 2018 und 2019, wurde das historische Gebäude vollständig renoviert. Heute verfügt die Hütte über 24 Schlafplätze und einen Winterraum, der auch in der kalten Jahreszeit genutzt werden kann.

Highlight im Sommer und im Winter

Im Sommer, von Anfang Juni bis Ende September, ist die Hütte regulär bewirtschaftet. Wanderer erreichen sie in 40 Minuten Fußmarsch von Campo Imperatore (italienisch für „Kaiserliches Feld“) oder über eine anspruchsvollere vierstündige Traverse von Prati di Tivo. Die rustikale Schutzhütte bietet keine großen Annehmlichkeiten – dafür typische Gerichte aus den Abruzzen: Polenta, Suppen, geschmortes Wildschwein und regionale Wurst- und Käsespezialitäten.

Im Winter jedoch ändert sich das Bild komplett: Eine weiße Decke aus Schnee und Eis löscht nahezu jede Kontur des Gebäudes aus. Der eisige Wind fegt über den Grat und verwandelt das Antlitz der Hütte in eine mystische Eishütte. Nur der Winterraum bleibt zugänglich – sechs Stockbetten, ein Tisch, Platz zum Trocknen der Kleidung. Wer hier übernachtet, erlebt am Morgen ein atemberaubendes Panorama: Die Gipfel des Gran-Sasso-Massivs, darunter der 2912 Meter hohe Corno Grande, erheben sich majestätisch aus der Schneedecke.

Italienische Berghütte verschwindet im Winter komplett unter Eis
facebook/Gransasso Fantastico

Die Rifugio Duca degli Abruzzi steht exemplarisch für die Hochgebirgslandschaft des Gran-Sasso-Massivs. Im Sommer ist sie ein beliebter Stützpunkt für Wanderer, im Winter reduziert sich alles auf das Wesentliche und wird dabei selbst zum Highlight einer bereits atemberaubenden Wanderung.

