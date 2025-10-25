Aktuelle Seite: Home > Italien > Japanischer Tourist stürzt von Pantheon-Mauer in den Tod
Blick auf den Pantheon

Japanischer Tourist stürzt von Pantheon-Mauer in den Tod

Samstag, 25. Oktober 2025 | 09:13 Uhr
Blick auf den Pantheon
APA/APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC
Schriftgröße

Von: apa

Ein japanischer Tourist ist am Freitagabend in Rom ums Leben gekommen, nachdem er von der Umfassungsmauer des Pantheons gestürzt war. Der etwa 70-jährige Mann fiel in einen Graben in eine Tiefe von rund sieben Metern. Die Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen, wie Medien berichteten.

Um den Mann zu erreichen, mussten Feuerwehrleute das Eingangstor außerhalb des Pantheons aufbrechen. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

Das Pantheon, eines der am besten erhaltenen Bauwerke der römischen Antike, liegt im Zentrum der italienischen Hauptstadt, unweit der Piazza Navona, und zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Roms. Es wurde unter Kaiser Hadrian vollendet. Rund 1700 Jahre lang besaß es – bezogen auf den Innendurchmesser – die größte Kuppel der Welt. Im 6. Jahrhundert wurde das Bauwerk zur Kirche geweiht. Zahlreiche Berühmtheiten, darunter der Maler Raffael (1483-1520) sowie mehrere italienische Könige, sind im Pantheon bestattet.

