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Vermutlich von Lawine erfasst

Junger Bär tot in Bergen am Gardasee entdeckt

Donnerstag, 16. April 2026 | 11:57 Uhr
schnee lawine winter
Fotolia.de/Maygutyak - Symbolbild
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Von: luk

Bleggio Superiore – Im Marcia-Tal im Trentino etwas nordwestlich des Gardasees sind die Überreste eines jungen Bären entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Tier bereits vor mehreren Monaten gestorben sein, nachdem es höchstwahrscheinlich unter eine Lawine geraten ist.

Am Donnerstagmorgen fanden mehrere Anwohner im Gemeindegebiet von Bleggio Superiore die sterblichen Überreste des Tieres in einem steilen Graben auf der linken Talseite. Sie informierten umgehend die Wildhüter, die den Fundort untersuchten und die Kadaverreste zur Forststation in Ponte Arche brachten.

Laut ersten Einschätzungen handelt es sich um ein junges Tier, dessen Zustand allerdings so stark verwest ist, dass genaue Untersuchungen derzeit kaum möglich sind. Auf Grundlage des Fundortes und der Spurenlage halten die Experten das Szenario einer Lawinenverschüttung für am wahrscheinlichsten.

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