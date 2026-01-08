Junger Barkeeper im Veneto getötet – Ortspolizist unter Verdacht

Von: mk

Mestre/Malcontenta di Mira – Im Mordfall um einen getöteten Barkeeper im Veneto zeichnet sich eine spektakuläre Wende ab. Wie die italienischen Behörden mitteilen, wurde am heutigen Donnerstagmorgen der mutmaßliche Schütze festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach übereinstimmenden Medienberichten um einen Beamten der Ortspolizei von Venedig.

Die Leiche des 25-jährigen Moldawiers Sergiu Tarna war am Silvestertag auf einem Feld in einer ländlichen Gegend in Malcontenta di Mira entdeckt worden. Tarna starb durch einen gezielten Schuss in die Schläfe. Dennoch sind noch viele Fragen offen – vor allem, was das Motiv anbelangt.

Die Ermittler zogen zunächst sämtliche Möglichkeiten in Betracht – von einem Racheakt bis hin zu einem Streit, der eskaliert ist. Zuletzt sollen sich allerdings Hinweise auf eine unbeglichene Rechnung verdichtet haben. Offenbar hat es offene Schulden gegeben. Im Rahmen einer Pressekonferenz will die Staatsanwaltschaft von Venedig weitere Details preisgeben.

Sergiu Tarna hat als Barkeeper seit zwei Jahren in einem Lokal im Herzen von Mestre gearbeitet. Der gewaltsame Tod des jungen Mannes löste dort große Bestürzung aus. Sergiu Tarna war in der lokalen Gastroszene bekannt und galt als geschätzt. Kollegen beschreiben ihn als „außergewöhnlich höflich und sanftmütig“. Ein Markenzeichen war sein stets gepflegtes Auftreten mit weißem Hemd und Fliege.

Das Lokal, in dem er arbeitete, war im Monat zuvor allerdings zum Schauplatz gewalttätiger Ausschreitungen geworden. Am 15. November ist es zu einer Rauferei gekommen, bei der auch die Inhaberin verletzt wurde und ärztlich versorgt werden musste. Nach polizeilichen Ermittlungen wurde das Lokal am 3. Dezember für 15 Tage gesperrt. Fünf Personen kassierten eine Anzeige, während ein Tunesier an der Grenze zu Frankreich aufgegriffen und festgenommen wurde. Der Mann wollte sich offenbar ins Ausland absetzen, zumal er bereits vorbestraft war – unter anderem wegen Handels mit Kokain.

Ob eine Verbindung zwischen diesen Vorfällen und dem Tatverdächtigen besteht, ist Gegenstand der laufenden Untersuchung. In der Woche vor dem 30. Dezember hatte Tarna gemeinsam mit einem Freund in einem anderen Lokal gearbeitet.