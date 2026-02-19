Lawine blockiert Dolomitenpass

Von: luk

Trient/Fedaiapass – Heftige Schneefälle haben am Donnerstag auch in weiten Teilen des Trentino für erhebliche Verkehrsprobleme gesorgt. Besonders betroffen ist der Bereich rund um den Fedaiapass in den Dolomiten. Dort musste nach einem Lawinenabgang die Staatsstraße 641 in beide Richtungen gesperrt werden musste.

Lawine blockiert Staatsstraße

Die SS 641 ist zwischen Kilometer 11,5 und dem Bereich des Stausees kurz vor Passhöhe im Gemeindegebiet von Canazei nicht mehr befahrbar. Die Sperre wurde aus Sicherheitsgründen verhängt, nachdem eine Lawine die Straße verschüttet hatte.

Im Rahmen einer weiteren Videokonferenz der Provinzleitstelle stimmten sich die zuständigen Behörden und Einsatzkräfte über die weitere Vorgehensweise ab. Ziel ist es, die Entwicklung der Wetterlage laufend zu beobachten und die Maßnahmen im gesamten Landesgebiet zu koordinieren.

Lkw ohne Winterausrüstung sorgen für Staus

Auch entlang der Valsugana kam es zu gravierenden Behinderungen. Auf der Staatsstraße 47 bildeten sich bei Grigno erhebliche Rückstaus, weil mehrere Lastwagen ohne vorgeschriebene Winterausrüstung unterwegs waren.

In Tenna mussten Einsatzkräfte zudem umgestürzte und gefährlich geneigte Bäume entfernen. Die Situation ist laut Behördenangaben inzwischen auf dem Weg der Besserung.

Auf der Staatsstraße 421 kontrollieren die Ordnungskräfte weiterhin konsequent, ob Fahrzeuge mit Schneeketten oder Winterreifen ausgestattet sind.

Schneefälle bis in tiefe Lagen

Die heutigen Niederschläge fielen verbreitet und teils intensiv aus – auch in tieferen Lagen. Besonders im Süden des Trentino wurden starke Niederschläge gemessen, mit Spitzenwerten von 14 Millimetern pro Stunde in Storo. Insgesamt wurden verbreitet 15 bis 40 Millimeter registriert, mit einem Höchstwert von 47 Millimetern.

Oberhalb von etwa 800 bis 1.000 Metern fielen rund 40 Zentimeter Neuschnee, darunter entsprechend geringere Mengen. Auch im Etschtal wurden lokal einige Zentimeter Schnee gemessen, in der Valsugana zwischen fünf und 20 Zentimeter.

Derzeit lassen die Niederschläge im Trentino und auch Südtirol von Süden her nach. Bis zum Abend sind noch vereinzelt schwache Niederschläge möglich, oberhalb von rund 1.000 Metern auch in Form von Schnee. Der Nordwind dürfte im Tagesverlauf jedoch zunehmen.