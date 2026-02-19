Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Matthias Reims Frau hatte Fehlgeburt
Schicksalsschlag für Christin Stark und Matthias Reim: Fehlgeburt

Matthias Reims Frau hatte Fehlgeburt

Donnerstag, 19. Februar 2026 | 17:52 Uhr
Schicksalsschlag für Christin Stark und Matthias Reim: Fehlgeburt
APA/APA/dpa/Malte Krudewig
Von: APA/dpa

Schlagersängerin Christin Stark (36) hat eine Fehlgeburt erlitten. In einem emotionalen Video auf Instagram teilte die Ehefrau von Matthias Reim (68) mit, dass sie erneut schwanger gewesen sei. “Ich bin gerade im Krankenhaus und habe eine ziemlich herzzerreißende Nachricht”, sagte Stark, die sich noch aus dem Krankenhausbett meldete. “Ich hatte eine Fehlgeburt. Ja, ich war wieder schwanger. Und das war eine Mischung aus purer Freude und Panik, auch vor der Zukunft.”

Mit dem Beitrag wolle sie anderen Frauen Mut machen und das Thema enttabuisieren. “Ich glaube, der Grund, dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin”, erklärte sie. Fehlgeburten seien “ein Mega-Thema. Wahrscheinlich auch ein Tabuthema.”

Auf der Suche nach Gleichgesinnten

Die Schwangerschaft hatte sie zuvor nicht öffentlich gemacht. Weiter sagt Stark: “Was wir Ladys da erleben und durchmachen müssen, ist einfach schwierig und hart.” Sie wünsche sich Austausch mit anderen Betroffenen: “Ich möchte starke Frauen kennenlernen, die das auch durchgemacht haben.”

Das ungeborene Kind wäre ein Geschwisterchen für die gemeinsame Tochter von Reim und Stark geworden, die 2022 zur Welt kam. Das Paar ist seit 2020 verheiratet und lebt in Stockach nördlich vom Bodensee. Für den “Verdammt, ich lieb” Dich”-Sänger ist es die vierte Ehe.

