Aktuelle Seite: Home > Italien > Leichnam aus der Etsch geborgen
Fund sorgt für Aufregung

Leichnam aus der Etsch geborgen

Freitag, 24. Oktober 2025 | 18:12 Uhr
Verona_Ponte_Pietra_08
wikipedia.de/Zairon
Schriftgröße

Von: mk

Verona – Der leblose Körper einer Person ist in der Etsch mitten im Zentrum von Verona geborgen worden. Ersten Informationen zufolge soll es sich um eine Frau handeln.

Passanten hatten den Leichnam bemerkt, als er im Wasser trieb und anschließend bei der linken Seite der berühmten römische Bogenbrücke “Ponte Pietra” bei ein paar Ästen verheddert hat. Sie setzten umgehend den Notruf ab.

Unmittelbar darauf eilten die Feuerwehr und die örtliche Polizei an den Unglücksort. Speziell ausgebildete Taucher der Feuerwehr übernahmen die Bergung der Leiche aus dem Fluss.

Die Sichtung des Leichnams hat für viel Aufregung gesorgt. Die Umgebung der Fundstelle wurde umgehend weiträumig abgesperrt, um die Ermittlungsarbeit zu ermöglichen.

Die Staatspolizei hat die weiteren Untersuchungen übernommen. Im Fokus der Ermittlungen steht nun die Identität der verstorbenen Frau. Außerdem sollen die genauen Umstände ihres Todes geklärt werden.

Italienischen Medienberichten zufolge soll es sich um eine Frau im Alter zwischen 50 und 60 Jahren handeln. Sie trug eine schwarze Jacke und ein Paar Jeans. Angeblich sollen auch Anzeichen von Gewalt am Körper der Frau festgestellt worden sein.

Die Etsch entspringt in Südtirol am Reschenpass und mündet bei Porto Fossone in der Provinz Rovigo in das Adriatische Meer. Mit einer Länge von 409 Kilometern ist der Fluss der zweitlängste in Italien.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Kommentare
124
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Kommentare
51
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Kommentare
48
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Kommentare
41
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
Kommentare
36
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 