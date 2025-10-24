Leichnam aus der Etsch geborgen

Von: mk

Verona – Der leblose Körper einer Person ist in der Etsch mitten im Zentrum von Verona geborgen worden. Ersten Informationen zufolge soll es sich um eine Frau handeln.

Passanten hatten den Leichnam bemerkt, als er im Wasser trieb und anschließend bei der linken Seite der berühmten römische Bogenbrücke “Ponte Pietra” bei ein paar Ästen verheddert hat. Sie setzten umgehend den Notruf ab.

Unmittelbar darauf eilten die Feuerwehr und die örtliche Polizei an den Unglücksort. Speziell ausgebildete Taucher der Feuerwehr übernahmen die Bergung der Leiche aus dem Fluss.

Die Sichtung des Leichnams hat für viel Aufregung gesorgt. Die Umgebung der Fundstelle wurde umgehend weiträumig abgesperrt, um die Ermittlungsarbeit zu ermöglichen.

Die Staatspolizei hat die weiteren Untersuchungen übernommen. Im Fokus der Ermittlungen steht nun die Identität der verstorbenen Frau. Außerdem sollen die genauen Umstände ihres Todes geklärt werden.

Italienischen Medienberichten zufolge soll es sich um eine Frau im Alter zwischen 50 und 60 Jahren handeln. Sie trug eine schwarze Jacke und ein Paar Jeans. Angeblich sollen auch Anzeichen von Gewalt am Körper der Frau festgestellt worden sein.

Die Etsch entspringt in Südtirol am Reschenpass und mündet bei Porto Fossone in der Provinz Rovigo in das Adriatische Meer. Mit einer Länge von 409 Kilometern ist der Fluss der zweitlängste in Italien.