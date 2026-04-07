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Ski-Unfall in Trentino: Jugendlicher aus Cesena gestorben

Mathias Tonti [13] hat es nicht geschafft

Dienstag, 07. April 2026 | 16:46 Uhr
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Von: luk

Cesena/San Martino di Castrozza – Ein tragischer Skiunfall in Trentino hat ein tödliches Ende genommen: Der 13-jährige Mathias Tonti aus Cesena ist am Dienstagmorgen im Krankenhaus verstorben. Der Jugendliche war am vergangenen Freitag bei einem schweren Sturz auf der Piste verunglückt.

Der Unfall ereignete sich auf der Piste Valbonetta im Skigebiet von San Martino di Castrozza, unweit der Malga Ces. Ein Pistenarbeiter leistete als Erster Hilfe, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Mathias wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Santa Chiara nach Trient geflogen, wo er in äußerst kritischem Zustand behandelt wurde.

Trotz aller Bemühungen der Ärzte, insbesondere der Neurochirurgie, erlag der Junge am Dienstag um 8.30 Uhr seinen schweren Verletzungen.

Die traurige Nachricht wurde von der Familie selbst bekannt gegeben. Vater Alberto Tonti würdigte seinen Sohn in einem emotionalen Beitrag als lebensfrohen und sportbegeisterten Jungen, der Herausforderungen liebte und das Leben mit großer Intensität lebte.

Gleichzeitig kündigte die Familie an, dass die Organe des 13-Jährigen gespendet werden. “Ein Zeichen, das seinem Wesen und seinem großen Herzen entspricht”, schrieb der Vater.

In den vergangenen Tagen sei die Familie von einer großen Welle der Anteilnahme begleitet worden. Besonderer Dank galt den Rettungskräften des Hubschraubers, den Pistenmitarbeitern sowie dem medizinischen Personal in Trient.

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