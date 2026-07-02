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Familientag in Gardaland

Michelle Hunziker amüsiert sich am Gardasee

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 17:44 Uhr
Ufficio Stampa Gardaland - hunziker gardasee
Social Media/Ufficio Stampa Gardaland
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Von: luk

Gardasee – Bevor es für die Familie zur Hochzeit von Tochter Aurora Ramazzotti nach Sizilien geht, hat sich Michelle Hunziker eine Auszeit gegönnt. Gemeinsam mit ihren Töchtern Sole und Celeste verbrachte die Moderatorin Ende Juni einen erlebnisreichen Tag im Freizeitpark Gardaland am Gardasee.

Die 48-Jährige zeigte dabei keine Scheu vor Nervenkitzel und stürzte sich auf einige der spektakulärsten Attraktionen des Parks. Neben den Achterbahnen “Raptor”, “Oblivion” und “Mammut” standen auch die Wasserbahn “Fuga da Atlantide”, das 4D-Kino sowie die Erlebniswelt “Animal Treasure Island” auf dem Programm.

Für den Ausflug wählte Hunziker ein sommerlich-sportliches Outfit mit weißem Top, hellblauen Shorts, leichter Jacke und Kappe – passend zu den hochsommerlichen Temperaturen.

Unbemerkt blieb der Besuch der beliebten TV-Moderatorin allerdings nicht. Zahlreiche Gäste erkannten Hunziker und baten um Selfies oder Autogramme. Wie gewohnt nahm sie sich Zeit für ihre Fans, posierte für Fotos und plauderte mit den Besuchern.

Schon in wenigen Tagen steht für Michelle Hunziker das nächste Familien-Highlight an: Am 4. Juli heiratet ihre Tochter Aurora Ramazzotti ihren langjährigen Partner Goffredo Cerza auf Sizilien.

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