Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti werden Schwiegereltern

Von: APA/dpa

Die Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker (47) und der Italo-Popstar Eros Ramazzotti (61) werden Schwiegereltern. Auf Instagram gab ihre gemeinsame Tochter Aurora Ramazzotti die Verlobung mit Partner Goffredo Cerza (28) bekannt. Zu einer Reihe von Fotos aus dem Londoner Hyde Park verkündete die 27-Jährige voller Stolz: “Ich habe Ja gesagt an dem Ort, an dem wir uns verliebt haben.” Die Bilder stammen aus dem “Winter Wonderland” im Hyde Park, einem Weihnachtsmarkt in London.

Das Paar ist nach eigenen Angaben bereits seit 2018 zusammen. Auf einem der Fotos ist auch zu sehen, wie Cerza zum Antrag auf die Knie geht. Auch der gemeinsame einjährige Sohn Cesare und der Verlobungsring werden gezeigt. Auf Italienisch verspricht die in Tränen aufgelöste Aurora Ramazzotti zudem: “Ich liebe dich für immer.” Auf Instagram hat die Influencerin, die auch als Model arbeitet, etwa 2,6 Millionen Follower. Ihr künftiger Ehemann schrieb auf seinem Konto: “London hat einen besonderen Platz in meinem Herzen.”

Die in der Schweiz im Tessin geborene Hunziker ist im deutschsprachigen Raum vor allem durch ihre Moderationen bei “Wetten dass..?” an der Seite von Thomas Gottschalk bekannt. Ramazzotti hatte mit Liedern wie “Più Bella Cosa”, “Una storia importante” oder “Cose della vita” Riesenhits. Die beiden waren von 1998 bis 2009 miteinander verheiratet.