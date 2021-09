„Mit diesen Impfstoffen bringt ihr uns alle um – dafür werdet ihr bezahlen“

Genua – Der bekannte Virologe Matteo Bassetti ist am Sonntagabend in der Nähe seines Hauses in Genua verfolgt und bedroht worden. Nach dem Vorfall erstattete er umgehend Anzeige. Beim bedenklichen Vorfall handelte es sich aber nur um den letzten einer langen Kette von Beschimpfungen und Morddrohungen, die sich gegen den Virologen und seine Familie richten. Matteo Bassetti fordert den Staat dazu auf, gegen die militanten Impfgegner schärfere Maßnahmen zu ergreifen.

„Ich hoffe, dass das, was mir und meiner Familie widerfahren ist, dazu dient, zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Es ist inakzeptabel, dass eine kleine Minderheit ein ganzes Land, das in seiner übergroßen Mehrheit die Impfkampagne voll und ganz befürwortet, so in Schach halten kann“, so Matteo Bassetti, der nach dem Angriff immer noch unter Schock steht.

Laut seiner eigenen Darstellung und der Aussage mehrerer Zeugen wurde der Virologe am Sonntagabend auf dem Nachhauseweg von einem Unbekannten zunächst mehrere Minuten lang verfolgt und dann aufgehalten und bedroht. „Mit diesen Impfstoffen werdet ihr uns alle umbringen. Dafür werdet ihr bezahlen“, so der Mann, bei dem es sich offensichtlich um einen Impfgegner handelte. Bassetti versuchte zuerst, sich vom Mann zu entfernen, und verständigte anschließend die Polizei.

Der inzwischen geflüchtete Impfgegner wurde wenige Minuten später von Beamten einer Polizeistreife festgenommen. Der Unbekannte – ein 46-jähriger Mann – wurde auf die Quästur von Genua gebracht und angezeigt. Beim bedenklichen Vorfall handelte es sich aber nur um den letzten einer langen Kette von Beschimpfungen und Morddrohungen, die sich gegen den Virologen und seine Familie richten. Seit sich Matteo Bassetti für die Impfung gegen das Coronavirus engagiert und seit seine Telefonnummer und seine Mailadressen auf einschlägigen Seiten in den sozialen Netzwerken weitergereicht werden, fühlen sich der Virologe und seine Familie nicht mehr sicher.

„Ich finde die Angriffe, denen ich vonseiten der Impfgegner ausgesetzt bin, beschämend. Todesdrohungen gegen mich und meine Familie, anonyme Briefe, Drohanrufe sowie übelste Beschimpfungen auf der Straße und in den Chats auf Telegram sind an der Tagesordnung. Wo soll das hinführen? Trotz des Schutzes, den ich von der Polizei erhalte, fühle ich mich nicht sicher. Die Justiz muss bald und wirksam eingreifen, bevor es zu spät ist“, so der angesehene Virologe, der seit dem Eintreten für die italienische Impfkampagne im Visier der Impfgegner und No-Green-Pass-Gruppen steht.

Die Morddrohung gegen den Virologen bildet leider keine Ausnahme. Mehrere Vorfälle, bei denen eine Journalistin, politische Aktivisten und ein Schuldirektor Opfer von Gewalt und Morddrohungen wurden, beunruhigen die Ordnungskräfte und die italienische Öffentlichkeit. Die italienischen Sicherheitsbehörden beobachten mit Sorge, dass sich ein Teil der No-Vax-Szene immer stärker radikalisiert.

