Nächtliche Rettung am Rosengarten

Vigo di Fassa – Auch am Rosengartenmassiv sind am Sonntag zwei Alpinisten in Bergnot geraten. Das junge Paar aus der Gegend um Vicenza war von Vigo di Fassa aus am Klettersteig “Scalette” unterwegs.

Sie kamen aufgrund einsetzender Dunkelheit und Müdigkeit beim Abstieg in Richtung Gardeccia-Hütte in Schwierigkeiten. Gegen 21.00 Uhr alarmierten sie den Notruf und nach einer knappen Stunde wurden sie von der örtlichen Bergrettung vom Tal aus erreicht.

Die Retter begleiteten den Mann (29) sowie die Frau (27) sicher ins Tal. Gegen 23.30 Uhr war der Einsatz beendet.