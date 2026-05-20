Norditalien: Blaue Flaggen für Bade-Alternativen zum Gardasee 

Von: luk

Trient – Die Seenlandschaften im Trentino gehören auch 2026 wieder zu den großen Gewinnern der internationalen Umweltbewertung: Insgesamt zwölf Badeorte wurden erneut mit der „Bandiera Blu“ (Blaue Flagge) ausgezeichnet. Das Gütesiegel der FEE Italia steht für besonders hohe Standards bei Wasserqualität, Sicherheit, Umweltmanagement und touristischer Infrastruktur.

Die „Blaue Flagge“ gilt als eines der bekanntesten internationalen Umweltlabels für Küsten- und Badeorte. Seit 1987 wird sie jährlich in 49 Ländern vergeben – auf Basis eines umfassenden Kriterienkatalogs, der unter anderem die Qualität der Badegewässer, die Abfall- und Abwasserentsorgung sowie Service- und Sicherheitsstandards bewertet. Die Teilnahme erfolgt freiwillig, die Anforderungen gelten als anspruchsvoll und werden regelmäßig überprüft.

Viele Seenorte erneut bestätigt

Im Trentino konnten zahlreiche Gemeinden ihre Auszeichnung bestätigen. Dazu zählen unter anderem Vallelaghi (Lido Terlago und Tre Faggi), Sella Giudicarie (Spiaggia Roncone), Tenno (Spiaggia Grande), Bondone (Porto Camarelle), Bedollo (Località Piazza), Baselga di Piné (mehrere Strandbereiche), Pergine Valsugana (San Cristoforo), Tenna (Spiaggia di Tenna), Calceranica al Lago (Alle Barche/Pescatore/Riviera), Levico Terme (Spiaggia Levico) sowie Caldonazzo (Lido/Spiaggia).

Gerade die Seen rund um das Etschtal und der Valsugana bestätigen damit einmal mehr ihre Rolle als zentrale Sommer- und Badedestinationen im Norden Italiens.

Anerkennung für langjährigen Kurs

Die Bewertung erfolgt durch eine Kommission unter Beteiligung mehrerer staatlicher Stellen, darunter das Tourismusministerium, das Umweltministerium sowie das Landwirtschaftsressort. Grundlage ist ein strenges Prüfverfahren, das nicht nur ökologische, sondern auch organisatorische und infrastrukturelle Aspekte berücksichtigt.

In Sella Giudicarie wird die erneute Auszeichnung besonders hervorgehoben. Bürgermeister Franco Bazzoli sprach von einem „besonders bedeutenden Ergebnis“ und verwies auf die bereits zehnte aufeinanderfolgende Bestätigung der „Bandiera Blu“ für Roncone. Dies sei ein sichtbares Zeichen für stabile Wasserqualität, konsequente Umweltpolitik und ein langfristiges Engagement für Nachhaltigkeit.

Die erneute Vergabe der „Blauen Flaggen“ unterstreicht damit einmal mehr den Anspruch des Trentino, ökologische Qualität und touristische Attraktivität miteinander zu verbinden.