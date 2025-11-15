Aktuelle Seite: Home > Italien > Papst Leo wurde mit NBA-Trikot beschenkt
Spike Lee überreichte das Trikot bei einer Audienz

Papst Leo wurde mit NBA-Trikot beschenkt

Samstag, 15. November 2025 | 16:12 Uhr
Spike Lee überreichte das Trikot bei einer Audienz
APA/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Papst Leo XIV. kann jetzt auch die Rückennummer 14 tragen. Das erste Oberhaupt der katholischen Kirche aus den Vereinigten Staaten bekam von Regisseur Spike Lee bei einer Audienz im Vatikan ein Trikot der US-Basketballliga NBA geschenkt. Über der großen 14 ist in englischer Sprache “Pope Leo” zu lesen.

Der 70 Jahre alte Papst gilt als leidenschaftlicher Tennisspieler. Der 68 Jahre alte Filmemacher Lee (“Do the Right Thing”, “Malcolm X”), ebenfalls aus den USA, ist hingegen als großer Basketball-Fan bekannt.

Lee gehörte zu den Gästen, die auf Leos Wunsch bei einer Audienz für Schauspieler und Regisseure im Apostolischen Palast dabei waren. Der Papst äußerte sich dabei besorgt, dass immer mehr Kinos verschwinden. “Die Kinosäle erleben einen besorgniserregenden Rückgang”, sagte der Papst. Zur Rettung des Kinos müssten alle zusammenarbeiten. “Möge das Kino immer ein Ort der Begegnung bleiben, ein Zuhause für diejenigen, die nach Sinn suchen, einer Sprache des Friedens.”

Auch Hollywood-Prominenz bei Audienz

Zu den geladenen Gästen gehörten Schauspielerinnen wie Monica Bellucci und Cate Blanchett sowie andere Regisseure wie Emir Kusturica und Gus Van Sant.

Vor der Audienz hatte der Vatikan eine Liste mit Lieblingsfilmen des Papstes veröffentlicht, darunter der Weihnachtsklassiker “Ist das Leben nicht schön?” (1946). Einziger nicht-amerikanischer Film darauf ist “Das Leben ist schön” (1997), für den der Italiener Roberto Benigni den Oscar bekam.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Kommentare
78
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Kommentare
59
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Lärm auf Dolomiten-Pässen: Den Umweltschützern reißt der Geduldsfaden
Kommentare
45
Lärm auf Dolomiten-Pässen: Den Umweltschützern reißt der Geduldsfaden
Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen
Kommentare
35
Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen
Lebensqualität: Südtirol behauptet seine Position
Kommentare
31
Lebensqualität: Südtirol behauptet seine Position
Anzeigen
Let's Apple 2025
Let's Apple 2025
Gewinnspiel zum Weltapfeltag
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 