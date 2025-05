Papst-Wahl: Konklave mit 133 Kardinälen beginnt in Rom

Von: apa

In Rom beginnt am Mittwochnachmittag die Wahl des neuen Papstes. 133 Kardinäle kommen am Nachmittag (16.30 Uhr) in der Sixtinischen Kapelle zum Konklave zusammen, um den Nachfolger des am Ostermontag verstorbenen Papstes Franziskus zu bestimmen. Mit einem Ergebnis wird ab Donnerstag gerechnet. Schon am frühen Mittwoch versammelten sich Pilger vor dem Eingang des Petersdoms. Hier beginnt um 10 Uhr die feierliche Messe für eine gute Papst-Wahl “Pro eligendo pontefice”.

Mit der Messe beginnt das offizielle Zeremoniell zur Wahl des neuen Papstes. Die 133 Kardinäle zelebrieren die Messe gemeinsam unter der Leitung von Kardinaldekan Giovanni Battista Re. An der Messe beteiligen sich neben den Papstwählern auch die Kardinäle, die über 80 Jahre alt sind und deswegen nicht am Konklave teilnehmen können, aber auch Bischöfe, Priester, Ordensleute und Gläubige.

Kardinal Schönborn nach Wien zurückgekehrt

Der emeritierte Wiener Erzbischof, Kardinal Schönborn, der in den vergangenen Tagen an den Generalkongregationen zur Vorbereitung der Papstwahl teilgenommen hat, hat am Dienstagabend Rom verlassen und ist nach Wien zurückgekehrt. Nicht ausgeschlossen ist, dass er zur Messe für den Pontifikatsbeginn des neugewählten Papstes nach Rom zurückkehrt.

Am Mittwochnachmittag ziehen die Papst-Wähler aus aller Welt in einer feierlichen Prozession in die Sixtinische Kapelle im Vatikan ein. Dort sollen sie den Nachfolger für den am Ostersonntag verstorbenen Papst Franziskus bestimmen.

Auch am heutigen Mittwoch spekulieren italienische Zeitungen über die Aussichten einzelner Kandidaten, Papst zu werden. Dabei herrscht der Eindruck vor, dass es ein sehr breites Kandidaten-Feld gibt. Zu den Favoriten zählen unter anderem der vatikanische Staatssekretär Pietro Parolin, der Jerusalemer Patriarch Pietro Pizzaballa und der Philippiner Luis Antonio Tagle. Auch dem Malteser Mario Grech werden gute Chancen eingeräumt.

Am Mittwoch lediglich ein Wahlgang geplant

Mit einem Ergebnis wird in der italienischen Presse ab Donnerstag gerechnet. Weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle zeigt an, dass ein neuer Papst gewählt wurde. Die Wahl-Zusammenkünfte im 20. Jahrhundert dauerten nie länger als vier Tage.

Der Leibarzt von Papst Franziskus, Luigi Carbone, legte am Vorabend des Konklaves ebenfalls den Eid auf das Evangelium ab. Carbone zählt zu den Beamten und Begleitern, die das Konklave in verschiedenen Funktionen unterstützen werden.

Für die Wahl eines neuen Kirchenoberhaupts ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, was mindestens 89 Stimmen entspricht.

Am Mittwochnachmittag ist lediglich ein einziger Wahlgang geplant. An den folgenden Tagen sind jeweils vier Wahlgänge pro Tag vorgesehen: zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. Weißer Rauch würde dann bei einer erfolgreichen Wahl am Vormittag gegen 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr aufsteigen. Am Nachmittag gegen 17.30 Uhr oder 19.00 Uhr. Sollte es keinen neuen Papst geben, ist mit schwarzem Rauch zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr und zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr zu rechnen.