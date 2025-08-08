Aktuelle Seite: Home > Italien > Proteste gegen Bau der Monster-Brücke nach Sizilien
Mafia soll außen vor bleiben

Proteste gegen Bau der Monster-Brücke nach Sizilien

Freitag, 08. August 2025 | 13:16 Uhr
Blick über die Straße von Messina von Kalabrien aus
APA/APA/AFP/ANDREAS SOLARO
Schriftgröße

Von: apa

Nachdem die italienische Regierung den Bau einer 3,3 Kilometer langen Hängebrücke zwischen Sizilien und dem italienischen Festland bewilligt hat, kontern Umweltschutzverbände mit heftigen Protesten. Mehr als 440 Grundstücke müssen auf der sizilianischen Seite sowie in der Region Kalabrien auf dem Festland enteignet werden, um Platz für die Brücke sowie die dazugehörigen Straßen- und Eisenbahnverbindungen zu schaffen. Umweltaktivisten hoffen, mit Klagen das Projekt zu stoppen.

Umweltverbände haben diese Woche Beschwerde bei der Europäischen Union eingelegt und dabei auf ernste Gefahren für das lokale Ökosystem hingewiesen. Aktivisten und Anwälte schätzen, dass rund 1.000 Menschen ihr Zuhause verlieren könnten und verweisen auf möglicherweise rechtswidrige Kostensteigerungen seit der ersten Vergabe des Projekts von ursprünglich 8,5 auf jetzt 13,5 Milliarden Euro, was gegen das EU-Vergaberecht verstoßen könnte.

Bürgerverbände warnen vor Erdbebengefahr

Bürgerinitiativen gegen das Brückenprojekt heben den ökologischen Wert der Region und das seismische Risiko hervor, das die Gegend für eine solche Infrastruktur ungeeignet mache. Zudem befürchten sie jahrelangen Baulärm und -schmutz, der die Gegend unbewohnbar machen könnte. Die Fertigstellung der Brücke ist für das Jahr 2032 geplant.

Das für das Projekt zuständige Unternehmen “Messina Strait Company” stellt sich auf einen großen juristischen Kampf ein. Infrastrukturminister Matteo Salvini kündigte an, dass die Vorarbeiten für die Brücke im September oder Oktober beginnen sollen, und versprach großzügige Entschädigungen für alle, die ihr Eigentum abgeben müssen.

Die “Messina Strait Company” betonte, dass die Infrastruktur so konzipiert sei, dass sie auch sehr starke Erdbeben überstehen könne. Außerdem seien Maßnahmen geplant, um Lebensräume und Tierarten zu schützen. Vertragliche Verpflichtungen sollen sicherstellen, dass Lärm und andere Auswirkungen der Bauarbeiten streng kontrolliert werden.

Mafia soll außen vor bleiben

Den Zuschlag für den Bau der großen Infrastruktur erhielt das vom italienischen Baukonzern Webuild geführte Eurolink-Konsortium. Die Behörden haben versprochen, die Beteiligung der Mafia an dem Großprojekt strikt zu verhindern. Sowohl in Sizilien als auch in Kalabrien sind die Mafiaorganisationen Cosa Nostra und ‘Ndrangheta aktiv, die in der Vergangenheit häufig große öffentliche Bauvorhaben unterwandert haben. Die Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigte strenge Maßnahmen gegen mögliche Mafia-Infiltrationen an.

Befürworter betonen, dass die Brücke die Wirtschaft in einer unterentwickelten Region ankurbeln könnte. Sie sehen in dem Projekt eine wirtschaftliche Chance für Süditalien, insbesondere durch die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
95
Bitterer Sommer am Gardasee
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Kommentare
83
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Kommentare
61
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
“25 Euro Eintritt und dann mussten wir unser Mittagessen wegwerfen!”
Kommentare
57
“25 Euro Eintritt und dann mussten wir unser Mittagessen wegwerfen!”
“Kreuzzug gegen Wohnmobile in Südtirol”
Kommentare
38
“Kreuzzug gegen Wohnmobile in Südtirol”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 