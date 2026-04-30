Quallen-Invasion im Golf von Triest

Von: mk

Triest – Unzählige Quallen treiben dicht an der Uferpromenade der italienischen Stadt Triest. Ursache für die intensive Quallen-Blüte sind vermutlich hohe Wassertemperaturen und der Wind.

Mindestens seit 24. April sieht man von oben zahlreiche weiße Pünktchen im Wasser. Tausende Quallen, die zum Teil knapp unter der Oberfläche treiben, sorgen für Staunen bei Spaziergängern und Bootsfahrern. Experten zufolge soll es sich um Lagunenquallen handeln, die sich im Frühjahr massenweise im Golf von Triest sammeln.

Der starke Wind treibt die Tiere in Richtung der Küste. Bei Kontakt mit der Haut lösen die Quallen zwar leichte Reizungen aus, sie sind ansonsten für den Menschen aber harmlos.

Dass es in der Adria zu Quallenblüten im Frühjahr kommt, ist an und für sich nicht ungewöhnlich. Auch in den vergangenen Jahren trieben zeitweise viele Quallen im Wasser in den Häfen von Triest und Muggia.

Das Ausmaß, welches das Phänomen heuer erreicht, überrascht aber selbst Einheimische. „So viele habe ich nur einmal in meinem Leben gesehen. Ich denke, das war vor vier oder fünf Jahren“, erklärte ein Mann, der seit 60 Jahren in Triest lebt.