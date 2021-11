Riesiger Bürgereinkommensbetrug: 20 Mio. Euro für 9.158 Fake-Antragsteller

REDDITO DI CITTADINANZA A 9 MILA ROMENI MAI STATI IN ITALIA

REDDITO DI CITTADINANZA A 9 MILA ROMENI MAI STATI IN ITALIAAvevano organizzato una truffa da 60 milioni per far percepire il reddito di cittadinanza a 9 mila cittadini romeni, la maggior parte dei quali non ha mai messo piede in Italia. Per questo, 16 persone hanno ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare dalla Procura di Milano. Jari Pilati per il Tg3 delle 19 dell'11 novembre 2021

