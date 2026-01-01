Aktuelle Seite: Home > Italien > Rom: 63-Jähriger verblutet nach der Explosion eines Feuerwerkskörpers
Viele Verletzte, aber weniger Brände in Italien

Rom: 63-Jähriger verblutet nach der Explosion eines Feuerwerkskörpers

Donnerstag, 01. Januar 2026 | 10:04 Uhr
Un uomo è morto questo pomeriggio alla periferia di Roma, a causa dello scoppio di un petardo. Il fatto è avvenuto in via Cortemaggiore intorno alle 17.30. Sul posto un\'ambulanza del 118 che ha trovato l\'uomo a terra privo di vita conferite all\'addome e al volto. La vittima sarebbe un Moldavo di 63 anni. Sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri di Ostia. athesiadruck2_20260101100201520_9e28835c240b73c86fd129f0b687889f
ANSA/NPK
Schriftgröße

Von: ka

Rom – Wie leider auch in den vergangenen Jahren wurde die Silvesternacht in Italien von schweren Unfällen mit Feuerwerkskörpern überschattet.

Das schwerste Unglück ereignete sich in der Ewigen Stadt, wo der 63-jährige Ion Botnari aus Moldawien nach der Explosion eines Feuerwerkskörpers verblutete. Der schreckliche Unfall geschah am 31. Dezember gegen 17.30 Uhr in Malafede, einem Vorort im äußersten Süden Roms. Botnari befand sich mitten auf der Straße, als der Feuerwerkskörper, den er in der Hand hielt, plötzlich explodierte. Die Explosion traf ihn an Brust und Händen und verursachte schwere Verletzungen und starke Blutungen. Als die Rettungskräfte eintrafen, versuchten sie lange, ihn wiederzubeleben, doch für den 63-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Ion Botnari, der zum Zeitpunkt der Explosion allein war, hatte zu viel Blut verloren.

ANSA/NPK

Ersten Ermittlungen der Carabinieri zufolge handelte es sich bei dem Feuerwerkskörper um einen einfachen Sprengkörper, der vermutlich auf illegalen Wegen erworben wurde.

ANSA/CESARE ABBATE

In Neapel, dem Epizentrum der italienischen Silvesterfeiern, gab es mehr Verletzte als im vergangenen Jahr. Insgesamt 57 Personen mussten wegen Verletzungen durch Feuerwerkskörper, Böller und Knallkörper medizinisch versorgt werden. Nach Angaben der neapolitanischen Polizei konnten 41 Personen das Krankenhaus bereits wieder verlassen, während 16 Patienten weiterhin unter Beobachtung stehen müssen. Unter ihnen gibt es glücklicherweise keine kritischen Fälle. In Neapel wurden am Morgen nach den Feierlichkeiten 42 Verletzte gezählt, darunter sieben Minderjährige, die alle entlassen wurden. Im Hinterland waren 15 Personen betroffen, darunter vier unter 18 Jahren. Diese Zahlen bedeuten eine Verschlechterung gegenüber den 36 Verletzten des Vorjahres. In Mailand und den anderen Regionen Italiens verlief die Silvesternacht relativ ruhig.

Laut der Nachrichtenagentur Ansa rückte die Feuerwehr zu 770 Einsätzen wegen Bränden im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten aus. Das sind 112 Einsätze weniger als im Vorjahr, als es 882 Einsätze gab. Die Emilia-Romagna führt mit 114 Einsätzen die Rangliste an, gefolgt von der Lombardei mit 113 Einsätzen. Venetien und die Region Trentino-Südtirol verzeichneten insgesamt 77 Einsätze, aus Kampanien und der Toskana wurden jeweils 69 Einsätze gemeldet. Bemerkenswert ist, dass Sardinien und Molise keine Einsätze zu verzeichnen hatten.

 

 

 

 

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Kommentare
67
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Kommentare
46
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Kommentare
45
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Kommentare
41
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Influenza-Variante K wütet in Norditalien
Kommentare
41
Influenza-Variante K wütet in Norditalien
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 