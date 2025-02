Sabotage-Aktion an Olympischer Bobbahn in Cortina

Von: luk

Cortina – Eine Sabotageaktion bei der Bobbahn in Cortina beschäftigt die Behörden.

In der Nacht haben Unbekannte ein Kühlrohr der im Bau befindlichen Bobbahn in Cortina d’Ampezzo abmontiert und quer auf die Straße gelegt. Das Rohr blockierte den Verkehr und behinderte die Bauarbeiten an der Strecke, die für die Olympischen Winterspiele 2026 errichtet wird.

Laut der zuständigen Koordinierungsstelle wurde das entfernte Kühlrohr am Morgen auf der Straße gefunden. Der Vorfall wurde den Behörden gemeldet, darunter Regierungskommissar Fabio Saldini.

Die Bauarbeiten an der umstrittenen Bobbahn stehen kurz vor dem Abschluss. Bereits Ende März sollen erste Testfahrten stattfinden. Am Montag, den 24. Februar, ist eine Inspektion des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) geplant.