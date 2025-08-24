Saisonarbeiter auf offener Straße niedergestochen

Von: AP

Trient – In der Nacht auf Sonntag ist in Campestrin (Gemeinde Mazzin, Fassatal) ein Mann schwer verletzt auf der Straße aufgefunden worden. Eine Frau entdeckte den Verletzten und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Mann – offenbar ein Saisonarbeiter in einem Hotelbetrieb der Gegend – wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus von Trient geflogen.

Zu Täter und Motiv liegen bislang keine Informationen vor. Die Carabinieri haben Ermittlungen aufgenommen.