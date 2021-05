Samantha Cristoforetti wird Kommandantin der ISS

Sie wird zur ersten europäischen Frau in dieser Rolle

Malé/Köln – Astronautin Samantha Cristoforetti wird im kommenden Jahr zu ihrer zweiten Weltraum-Mission aufbrechen und dabei auch das Kommando auf der Internationalen Raumstation ISS übernehmen. Dies teilte die europäische Raumfahrtbehörde ESA mit. Damit wird sie zur ersten europäischen Frau, die diese Rolle auf der ISS innehat

Die ausgebildete Kampfpilotin, die ursprünglich aus Malé im Trentino stammt, hat bereits im Jahr 2014 insgesamt 200 Tage im All verbracht und ist damit die Frau, die am längsten im Weltraum war. Am 195. Tag löste sie die US-Amerikanerin Sunita Williams als bisherige Rekordhalterin ab.

Cristoforettis Aufbruch mit dem Raumschiff Sojus TMA-15M zur Internationalen Raumstation ISS hatte am 23. November 2014 stattgefunden. Sie war Mitglied der ISS-Expeditionen 42 und 43.

Cristoforetti hatte sich beim Auswahlverfahren der ESA gegen mehr als 8.400 weitere Bewerber durchgesetzt und war am 20. Mai 2009 in Paris als einzige Frau unter sechs neuen Astronauten des Europäischen Astronautenkorps der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

Sie spricht neben Italienisch auch Englisch, Französisch und Russisch; im Moment lernt sie unter anderem Chinesisch. Sie spricht auch Deutsch, nachdem sie in Bozen zur Schule gegangen ist und in München studiert hat. Derzeit lebt sie mit ihrem Partner, einem französischen Astronautentrainer, und ihren zwei Kindern in Köln.

Cristoforetti ist übrigens auch die erste Person, die in der Schwerelosigkeit einen Espresso getrunken hat.