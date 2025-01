Schneechaos im Trentino

Von: mk

Passo San Pellegrino – Der Winter kommt zurück. Wie berichtet, werden in den Bergen bis zu einem halben Meter Neuschnee erwartet. Im Trentino hat es bereits einen Vorgeschmack gegeben – sehr zum Leidwesen der Autofahrer, wie ein Foto auf Instagram zeigt.

Am Samstag gab es in Südtirol einen Wettermix aus Wolken und Sonne. Doch bereits am Abend und in der Nacht begann es, stellenweise zu regnen und schneien.

“Diese Niederschläge gehören zur ersten von zwei Fronten, die am Sonntag durchzieht, auf den Bergen fallen fünf bis 20 Zentimeter Schnee. Die zweite Front folgt von Montag auf Dienstag”, erklärte Landesmeteorologe Dieter Peterlin. In der Summe soll bis zu einem halben Meter Neuschnee runterkommen.

Einen Vorgeschmack auf das winterliche Comeback gab es unter anderem am Passo San Pellegrino im Trentino an der Grenze zum Veneto. Zahlreiche Touristen und Einheimische, die zum Skifahren unterwegs waren, mussten viel Geduld mitbringen.

Autos blieben auf der eingeschneiten Straße stecken oder kamen nur langsam voran. Es bildeten sich Kolonnen und Staus.

In Südtirol lag die Schneefallgrenze zwischen 1.000 und 1.500 Metern. Am Montag bleibt es trüb. Zunächst regnet es etwas im Süden, bis zum Abend werden die Niederschläge häufiger.

Auch am Dienstag regnet und schneit es immer wieder mit Schwerpunkt am Vormittag, die Schneefallgrenze sinkt gegen 800 bis 1.200 Meter. Auch bei uns sollte man sich demnach nach einer sonnigen Phase auf veränderte Straßenbedingungen einstellen.