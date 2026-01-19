Schneewunder im Piemont

Von: luk

Prato Nevoso/Sestriere – Während in Südtirol und dem Trentino in diesem Winter außerordentlicher Schneemangel herrscht, zeigt sich im westlichen Teil des Alpenbogens in der Region Piemont ein völlig anderes Bild.

Dort hat in den vergangenen Tagen Frau Holle ordentlich ihre Kissen ausgeschüttelt.

In Prato Nevoso bei Cuneo an der französischen Grenze sind alleine in der Nacht auf Montag zwischen 30 und 50 Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Videos unten zeigen eine prächtige Winterlandschaft und dick verschneite Bäume.

Ein solches Bild würde man sich wohl auch für die anstehenden Olympischen Spiele wünschen, die zum Teil in Cortina im Dolomitengebiet sowie in Antholz in Südtirol ausgetragen werden.

Bereits am Wochenende und in den Tagen zuvor hat es etwas weiter nördlich im Wintersportort Sestriere – ebenfalls in der Region Piemont – sowie im Aostatal Neuschnee gegeben.