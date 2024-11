Schnelles Internet: In Italien deutlich günstiger als in Deutschland

Von: luk

Mailand – Italien gehört in Sachen Internetkosten zu den günstigsten Ländern Europas. Vor allem Anschlüsse mit Glasfasertechnologie (FTTH, Fiber to the Home) sind in Italien nicht nur flächendeckender verfügbar, sondern auch deutlich günstiger als in anderen europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Spanien. Eine aktuelle Analyse der Preisvergleichsseite “Segugio.it” zeigt, dass italienische Verbraucher im Vergleich zu den führenden Märkten Europas erheblich weniger für ihre Breitbandanschlüsse zahlen.

Stabile Preise trotz wachsender Abdeckung

Italien ist bekannt für seine erschwinglichen Tarife, sowohl im Mobilfunk- als auch im Festnetzbereich. Laut den aktuellen Daten beträgt der durchschnittliche monatliche Preis für eine FTTH-Verbindung in Italien 26,57 Euro. Zum Vergleich: In Deutschland und im Vereinigten Königreich zahlen Verbraucher für einen vergleichbaren Anschluss deutlich mehr. In Frankreich und Spanien, die ebenfalls günstigere Märkte darstellen, liegen die Kosten immer noch um mindestens sechs Euro über dem italienischen Durchschnitt.

Die Preise für Glasfaseranschlüsse in Italien sind seit Jahren stabil. So kostete FTTH im Jahr 2021 durchschnittlich 25,79 Euro, ein Unterschied von weniger als einem Euro zum heutigen Wert. Gleichzeitig hat sich die Abdeckung erheblich verbessert: Während im Jahr 2021 nur 11,7 Prozent der italienischen Haushalte an ein FTTH-Netz angeschlossen waren, sind es mittlerweile 25,9 Prozent – mit einer Gesamtabdeckung von knapp 60 Prozent der Haushalte.

Deutschland: Deutlich höhere Kosten

In Deutschland gehören FTTH-Anschlüsse zu den teuersten in Europa. Hinzu kommt, dass viele Anbieter dort Tarife mit reduzierter Bandbreite anbieten, um die Kosten für die Verbraucher zu senken. Dies ist in Italien kaum notwendig, da selbst Hochgeschwindigkeitsanschlüsse von mindestens einem Gbit/s flächendeckend erschwinglich sind. Italienische Nutzer können zudem aus einer Vielzahl von Anbietern und Tarifen wählen, ohne auf Leistung verzichten zu müssen.

Breitband als Motor der Digitalisierung

Die günstigen Preise und die wachsende Verfügbarkeit von FTTH-Anschlüssen tragen in Italien erheblich zur Digitalisierung bei. Rund 60 Prozent der Haushalte können mittlerweile auf Glasfaserverbindungen zugreifen, mit einer Abdeckung von über 50 Prozent in 17 der 20 Regionen Italiens.

Im europäischen Vergleich bleibt Italien damit ein Vorreiter bei der Bereitstellung erschwinglicher und leistungsstarker Internetverbindungen.