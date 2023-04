Schockvideo in sozialen Medien: Bär attackiert Motorradfahrer

Nonstal – In Italien hat sich seit dem Tod des Trentiner Joggers Andrea Papi die Debatte um Bär und Wolf in unseren Wäldern stark zugespitzt. Dass das Zusammenleben von Menschen und Großraubtieren nicht immer einfach ist, scheint auch ein Video nahezulegen, das angeblich im Nonstal aufgenommen wurde und derzeit in den sozialen Netzwerken kursiert.

Wann und wo genau die Aufnahmen gemacht wurden, ist unklar.

Auf den Bildern sieht man einen wütenden Braunbär, der auf einen Motorradfahrer zustürmt. Das Motorrad ist umgekippt, der Bär wirkt äußert gereizt und zum Angriff bereit. Panikartig sucht der Motorradfahrer das Weite.

Um das Tier in die Flucht zu schlagen, dreht offenbar ein zweiter Biker im Hintergrund den Motor seiner Maschine voll auf – mit Erfolg: Der Lärm vertreibt den Bär.

In der vergangenen Woche wurde der 26-jährige Jogger Andrea Papi tot an einem Forstweg in der Trentiner Gemeinde Caldes in einem bei Wanderern und Touristen beliebten Tal (Val di Sole) gefunden. Wie mittels wissenschaftlicher Analysen nachgewiesen werden konnte, hatte die bereits mehrfach auffällig gewordene Bärin JJ4 den Mann getötet.

Die Landesverwaltung im Trentino will die Bärin töten und generell die Bärenanzahl in dem Gebiet massiv verringern. Tierschutzvereine kritisieren die Pläne.

Sie reichten gegen den Abschussbefehl Rekurs ein, der vom Verwaltungsgericht in Trient vorerst auf Eis gelegt wurde.

Bereits im Jahr 2020 hatte das Verwaltungsgericht einen Befehl zum Abschuss derselben Bärin annulliert. Das Tier hatte zuvor auf dem auf dem Monte Peller einen Vater und dessen Sohn angegriffen.