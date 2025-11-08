Schwangere stirbt auf A22

Von: mk

Mantua – Ein entsetzlicher Verkehrsunfall auf der Brennerautobahn hat am Freitag zwei Menschenleben: Die 36-jährige Stefania Palmieri kam bei dem Zusammenstoß ums Leben – zusammen mit ihrem ungeborenen Kind, das sie in Kürze zur Welt gebracht hätte.

Die Tragödie ereignete sich auf dem Abschnitt der A22 zwischen Mantua Nord und Nogarole Rocca. Aus noch ungeklärter Ursache prallte der Wagen der Frau gegen einen vorausfahrenden Lastwagen.

Für Stefania Palmieri und ihr Baby kam jede Hilfe zu spät. Obwohl die Rettungskräfte lange versuchten, die Frau wiederzubeleben, erlag die Frau noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Das Auto war nach dem heftigen Aufprall unter dem Lkw eingeklemmt.

Die 36-Jährige stammte aus Modena, lebte in Padua und arbeitete für ein Bekleidungsunternehmen in Dolo in der Provinz Venedig. Ihre Familienangehörigen und ihr Lebensgefährte stehen unter Schock, berichtet Alto Aidge online.

Die Straßenpolizei von Verona hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die Beisetzung der Mutter und ihres Babys findet voraussichtlich am kommenden Montag statt.