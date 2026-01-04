Aktuelle Seite: Home > Italien > Seit einer Woche vermisst: Suche nach Simone Dal Bon endet ohne Ergebnis
Auto im Gebirge gefunden

Seit einer Woche vermisst: Suche nach Simone Dal Bon endet ohne Ergebnis

Sonntag, 04. Januar 2026 | 08:04 Uhr
611284504_1282868233867266_6289258605348166724_n
Facebook/Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - CNSAS
Schriftgröße

Von: mk

Schio – Die großangelegte Suchaktion nach Simone Dal Bon aus Schio in der Provinz Vicenza ist auch am Samstag ohne Ergebnis verlaufen. Dies teilt die Berg- und Höhlenrettung CNSAS mit. Die Suche soll am Sonntag in der Früh wieder aufgenommen.

Der 42-Jährige wurde seit 27. Dezember nicht mehr gesehen. Vermisstenanzeige wurde offiziell am 29. Dezember erstattet.

Nachdem sich die Suche zunächst auf die Stadt und das urbane Umfeld konzentrierte, verlagerte sich der Schwerpunkt am Samstag ins Gebirge. Auslöser war der Fund seines Fahrzeugs am Freitagabend am Pian delle Fugazze direkt an der Grenze zwischen dem Trentino und dem Veneto.

Massives Aufgebot an Rettungskräften

Seit 10.00 Uhr am Samstagvormittag waren zahlreiche Einheiten der Bergrettung aus dem Trentino und Venetien im Einsatz. Unterstützt wurden sie von speziell geschulten Spürhunden, die Witterung anhand von Gegenständen aus dem Auto des Vermissten aufnahmen. Carabinieri und Feuerwehr hatten das Auto zuvor aufgebrochen.

Auch Hubschrauber und Drohnen standen im Einsatz: Ein Rettungshubschrauber aus dem Trentino führte mehrere Erkundungsflüge über dem Pasubio-Massiv und der Cima Palon durch. Drohnen der Feuerwehr und der Bergrettung aus Belluno überflogen unzugängliche Rinnen, um das Gebiet dort zu scannen.

Technische Ermittler der Finanzpolizei analysierten zudem Mobilfunkdaten und Aufnahmen von Überwachungskameras.

Einsatzgebiete und Zeugenhinweise

Aufgrund von Zeugenmeldungen, die Dal Bon auf dem Weg 177 gesehen haben wollen, wurden am Samstag vor allem der Pasubio in Richtung Rifugio Papa und Lancia sowie das Gebiet zwischen dem Monte Baffelan und dem Rifugio Campogrosso durchkämmt. Trotz des intensiven Einsatzes von Bodenmannschaften aus Vallagarina, Riva del Garda und Schio sowie weiteren Stationen fehlt von dem Mann bisher jede Spur.

Appell an die Bevölkerung

Die Behörden bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Simone Dal Bon könnte möglicherweise auffällige Bergschuhe in Gelb-Schwarz-Rot, eine schwarze Hose, schwarze Jacke der Marke Gore-Tex/Shell oder eine gelbe Daunenjacke tragen. Außerdem besitzt der 42-Jährige einen schwarzen Rucksack.

Wer Simone Dal Bon gesehen hat oder Hinweise zu seinem Verbleib geben kann, wird dringend gebeten, die Carabinieri oder den Notruf zu kontaktieren.

Die Suche wird am Sonntag bei Tagesanbruch im Gebiet des Monte Baffelan fortgesetzt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
84
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Kommentare
43
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Neues Jahr, neue Steuern
Kommentare
32
Neues Jahr, neue Steuern
Italiener rettete Dutzende Jugendliche aus Schweizer Inferno
Kommentare
28
Italiener rettete Dutzende Jugendliche aus Schweizer Inferno
WWF Trentino-Südtirol warnt vor bedenklicher Entwicklung im Winter
Kommentare
27
WWF Trentino-Südtirol warnt vor bedenklicher Entwicklung im Winter
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 