Sensation am Monte Bondone

Von: luk

Monte Bondone – Eine außergewöhnliche Entdeckung sorgt in Trentino für Aufsehen: Auf dem Monte Bondone ist erstmals ein Meteorit wissenschaftlich bestätigt worden. Gefunden wurde er durch reinen Zufall.

Bereits im Oktober 2021 war Efrem Rigotti in der Gegend von Garniga Vecchia unterwegs, um Pilze zu sammeln. Dabei verlor er einen Schlüssel. Bei der anschließenden Suche mit einem Metalldetektor stieß er jedoch nicht auf den verlorenen Gegenstand, sondern auf ein ungewöhnliches Gesteinsstück. Das stellte sich später als Meteorit heraus.

Erst jetzt, nach fast fünf Jahren intensiver Untersuchungen, wurde die Entdeckung offiziell bestätigt. Experten des “Museo italiano di Scienze Planetarie” analysierten die Probe und stuften sie als seltenen “gewöhnlichen Chondrit” des Typs L5 ein. Der rund 188 Gramm schwere Meteorit ist etwa fünf mal acht Zentimeter groß und stammt ursprünglich aus dem Asteroidengürtel in unserem Sonnensystem.

Laut Museumsdirektor Marco Morelli blieb der Fund lange unter Verschluss, um die wissenschaftliche Auswertung abzuschließen und die offizielle Anerkennung durch die Fachgremien der Meteoritical Society abzuwarten.

Der Fund ist eine kleine Sensation: In ganz Italien sind bislang nur 44 Meteoriten offiziell registriert. Jener vom Monte Bondone ist der erste überhaupt, der im Trentino entdeckt wurde.

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Meteorit bereits vor Jahrzehnten auf die Erde gefallen sein könnte. Solche Gesteine gelten als besonders wertvoll, da sie nahezu unverändert seit der Entstehung des Sonnensystems vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren existieren und damit einen seltenen Einblick in dessen Frühgeschichte ermöglichen.