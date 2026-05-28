Eisacktaler-Kost-Betriebe spenden an Lebenshilfe Südtirol

Von: mk

Bozen – Die teilnehmenden Betriebe der „Eisacktaler Kost“, die vom Bezirk Eisacktal/Wipptal des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) organisiert wurde, haben auch in diesem Jahr soziales Engagement bewiesen und die Lebenshilfe Südtirol mit einer Spende von 3.500 Euro unterstützt. Im Rahmen der Spezialitätenwochen wurden pro verkauftes Gericht zwei Euro an die Beratungsstelle für unterstützte Kommunikation „Trotzdem reden“ gespendet.

Dank der großen Beteiligung der teilnehmenden Gastronomiebetriebe und der zahlreichen Gäste konnten 3.500 Euro gesammelt werden.

Die feierliche Scheckübergabe fand kürzlich im Rahmen der 60-Jahr-Feier der Lebenshilfe Südtirol im Stadttheater Sterzing statt. Stellvertretend für die Arbeitsgruppe der Eisacktaler Kost überreichten Angelika Stafler und Michael Huber den symbolischen Scheck an die Verantwortlichen der Lebenshilfe.

Die Beratungsstelle „Trotzdem reden“ begleitet Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt über Lautsprache kommunizieren können, und unterstützt Betroffene sowie Angehörige auf dem Weg zu mehr Teilhabe und Selbstbestimmung.

„Die Eisacktaler Kost verbindet Genuss, Regionalität und Gastfreundschaft. Gleichzeitig ist es uns als HGV und den teilnehmenden Betrieben ein großes Anliegen, soziale Verantwortung zu übernehmen und Initiativen wie jene der Beratungsstelle „Trotzdem reden“ aktiv zu unterstützen“, betont die Arbeitsgruppe bestehend aus Angelika Stafler, Michael Huber und Florian Fink.