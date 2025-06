Spiegeltrick am Gardasee

Von: luk

Desenzano del Garda – In Desenzano am Gardasee hat die Polizei einen jungen Mann (21) festgenommen. Er hatte versuchte, einen älteren Autofahrer mit dem sogenannten „Spiegeltrick“ zu betrügen. Der 21-Jährige hatte in der Marconistraße einen Verkehrsunfall vorgetäuscht, um anschließend Geld von seinem Opfer zu erpressen.

Laut Polizeiangaben simulierte der junge Täter einen seitlichen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, indem er einen Arm aus dem Fenster streckte, gestikulierte und anschließend dem ahnungslosen Autofahrer folgte. Mit einem bereits zuvor beschädigten Seitenspiegel konfrontierte er den älteren Mann und forderte Geld für den angeblichen Schaden.

Eine Polizeistreife, die zufällig in der Nähe im Einsatz war, beobachtete die Szene und griff sofort ein. Während Exekutivbeamten den mutmaßlichen Betrüger festhielten, schilderte das sichtlich erschrockene Opfer den anderen Polizisten den Hergang des Vorfalls.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des 21-Jährigen fanden die Ordnungshüter diverse Gegenstände zur Inszenierung des Vorfalls. Darunter befanden sich Steine, Gummihämmer, ein Radmutternschlüssel sowie blaue Kreidestücke. Diese wurden offenbar genutzt, um Farbanhaftungen vorzutäuschen. Die Steine und Gummihämmer dienten mutmaßlich dazu, einen Aufprall zu simulieren.

Kurz darauf meldete sich eine weitere ältere Person bei der Polizei, die von einem ähnlichen Betrugsversuch berichtete. Vermutlich war auch hier der 21-Jährige verantwortlich.

Der junge Mann wurde wegen versuchter Erpressung in flagranti festgenommen. Der Neo-Quästor der Provinz Brescia, Paolo Sartori, verhängte ein vierjähriges Rückkehrverbot nach Desenzano und erteilte eine sicherheitsrechtliche Verwarnung.

Quästor Paolo Sartori war bis Anfang Juni in Südtirol tätig, bevor er in die Provinz Brescia wechselte. Er machte sich in Südtirol einen Namen als “harter Sheriff, der aufräumt”.