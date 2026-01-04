Streit um Gepäck: Passagiere reißen Mitarbeiterin an den Haaren

Von: luk

Pisa – Passagiere haben am Flughafen Pisa eine Handling-Mitarbeiterin (Bodenpersonal) brutal angegriffen. Bei einem Streit um zu schwere Handgepäckstücke packten sie die Frau an den Haaren, rissen sie und stießen sie gegen einen Türrahmen – sie erlitt eine schwere Kopfverletzung und landete im Krankenhaus.

Der Vorfall passierte am Neujahrstag beim Boarding des Ryanair-Flugs 9584 nach Palermo um 18:15 Uhr. Einer Gruppe Reisender wurde zweimal der Einstieg verweigert, weil ihr Gepäck zu schwer war und sie keine Ausweise vorlegten. Auch am nächsten Tag tauchten sie erneut auf und sorgten für Tumult, doch sie durften nicht fliegen.

Die Gewerkschaften Cgil, Cisl und Uil nennen den Übergriff “ausufernd und inakzeptabel”. Solche Aggressionen gegen vor allem weibliche Mitarbeiter seien leider alltäglich geworden, oft mit Beleidigungen und Sexismus. Sie gefährden die Sicherheit am Arbeitsplatz und in der Luftfahrt.

Die Gewerkschaften fordern harte Maßnahmen von Flughafenbetreibern, Airlines und Behörden wie Enac. Andernfalls wolle man auch Streiks nicht ausschließen.