Studenten aus dem Trentino warten weiter auf Rückreise aus Krisengebiet

Von: luk

Trient – Mehrere Personen aus dem Trentino sitzen wegen des Iran-Krieges weiterhin in Staaten des Persischen Golfs fest und warten auf ihre Rückreise. Seit heute ist eine gebührenfreie Notrufnummer des Zivilschutzes der Provinz Trient aktiv, um Meldungen entgegenzunehmen und Unterstützung zu leisten. Die Hotline ist unter 800 867388 erreichbar und richtet sich an Trentinerinnen und Trentiner, die sich in den betroffenen Ländern aufhalten.

Unter den Wartenden befinden sich auch drei Schüler des Liceo Maffei aus Riva del Garda, die gemeinsam mit einer Lehrerin in Dubai festsitzen.

Ebenfalls in Dubai befindet sich eine junge Familie aus Mezzocorona. Nach Angaben der Behörden konnte sie sich aus einem Hotel in Sicherheit bringen, das von einer Drohne getroffen worden war. Die Familie ist inzwischen an einem geschützten Ort untergebracht. Die Mutter ist schwanger.

Auch zahlreiche Südtirolerinnen und Südtiroler sind betroffen. Sie konnten aufgrund annullierter Flüge bislang nicht in ihre Heimat zurückkehren.