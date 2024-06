Tomas Franchini ist tot

Von: mk

Madonna di Campiglio – Der 35-jährige Bergsteiger Tomas Franchini aus Madonna di Campiglio im Trentino ist tot aufgefunden worden. Wie berichtet, galt er seit Sonntag als vermisst.

Der erfahrene Bergführer war gemeinsam mit einem Alpinisten aus Chile zum Gipfel des Berges Cashan in den Anden im Norden von Peru aufgebrochen, wie sein Bruder Silvestro Franchini gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa bestätigte.

15 Bergretter aus der Gegend sind zur Bergung des Leichnams ausgerückt.

Franchini hat unter anderem hat unter anderem 2017 den Mount Edgar in der chinesischen Region Sichuan im Südwesten des Landes bestiegen. Er war zweimal für den Piolet d’Or nominiert worden, die wohl bedeutendste Auszeichnung für außergewöhnliche Leistungen im extremen Bergsport.

Außerdem wurde er zweimal mit dem „Paolo Consiglio“-Preis des akademischen Alpenclubs in Italien ausgezeichnet – das erste Mal 2014 für die Besteigung des Cerro Rincón und das zweite Mal 2017 für die Expedition „Kishtwar Shivling 2016“ im indischen Kaschmir.

„Du hast nur kurz gelebt, aber du hast deine Spuren hinterlassen. In den Bergen warst du mit Abstand der Beste von allen“, erklärte Silvestro Franchini zum Tod seines Bruders.

Cristobal Señoret Zobeck, der Seilpartner des 35-Jährigen, der nach nach dem Einsturz eines Schneebretts Alarm schlug, schrieb hingegen auf Instagram:

„Du bist den Grat auf unvergleichliche Weise entlang gegangen – mit Ruhe und indem du deine Berge genossen hast. Ich hätte nie gedacht, dass es für einen Bergsteiger wie dich eine Reise ohne Wiederkehr geben könnte. Du hast mir immer das Vertrauen vermittelt, das du hattest, als du dich in deinem sogenannten Tempel, den Bergen, aufgehalten hast – mit einer ethischen Grundhaltung und klaren Werten, respektierend, lernend und genießend bei jedem Schritt und jedem Atemzug.“

„Du hast mich zu diesem wunderschönen Projekt eingeladen, die schönste Route, die ich je in meinem Leben gemacht habe. In diesen Tagen an deiner Seite zu sein, ist ein unvergleichliches Glück, ich werde jede Sekunde, die ich an deiner Seite war, in Ehren halten, ich fühle mich sehr glücklich, sagen zu können, dass du mein Freund, mein Bruder bist.“